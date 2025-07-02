Трамп заключил торговое соглашение с Вьетнамом: детали сотрудничества

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил торговое соглашение с Вьетнамом, передает УНН.

Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, уважаемым генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама

По словам американского лидера, это будет Большое соглашение о сотрудничестве между двумя странами.

Канада воздержится от повышения пошлин на американский экспорт в надежде убедить США прекратить таможенный шантаж - Bloomberg

Условия заключаются в том, что Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлину на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлину на перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего никогда раньше не делал, - предоставит Соединенным Штатам Америки ПОЛНЫЙ ДОСТУП к своим рынкам для торговли. Другими словами, они "ОТКРОЮТ СВОЙ РЫНОК ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ", что означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по НУЛЕВОМУ тарифу

По мнению американского лидера, внедорожник или, как его иногда называют, автомобиль с большим двигателем, который так хорошо зарекомендовал себя в Соединенных Штатах, станет прекрасным дополнением к различным линейкам продуктов во Вьетнаме.

Сотрудничество с генеральным секретарем То Ламом, которое я лично имел, было настоящим удовольствием. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!