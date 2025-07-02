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Трамп заключил торговое соглашение с Вьетнамом: детали сотрудничества

Киев • УНН

 • 279 просмотра

Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое предусматривает 20% пошлину для Вьетнама на товары в США и 40% на перевалку. В обмен Вьетнам предоставит США полный доступ к своим рынкам с нулевым тарифом.

Трамп заключил торговое соглашение с Вьетнамом: детали сотрудничества

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил торговое соглашение с Вьетнамом, передает УНН.

Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговое соглашение с Социалистической Республикой Вьетнам после разговора с То Ламом, уважаемым генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама

- написал Трамп в Truth Social.

По словам американского лидера, это будет Большое соглашение о сотрудничестве между двумя странами.

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Условия заключаются в том, что Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлину на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлину на перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего никогда раньше не делал, - предоставит Соединенным Штатам Америки ПОЛНЫЙ ДОСТУП к своим рынкам для торговли. Другими словами, они "ОТКРОЮТ СВОЙ РЫНОК ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ", что означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по НУЛЕВОМУ тарифу

- сообщил Трамп.

По мнению американского лидера, внедорожник или, как его иногда называют, автомобиль с большим двигателем, который так хорошо зарекомендовал себя в Соединенных Штатах, станет прекрасным дополнением к различным линейкам продуктов во Вьетнаме.

Сотрудничество с генеральным секретарем То Ламом, которое я лично имел, было настоящим удовольствием. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!

- резюмировал Трамп.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Вьетнам
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