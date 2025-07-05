Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав листи ля 12 країн, в яких викладено рівні мит, які мають сплачувати за товари, що експортуються до США. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, повідомляє Reuters, передає УНН.

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"Я підписав кілька листів, і вони вийдуть у понеділок, ймовірно, о дванадцятій. Різні суми грошей, різні суми тарифів", - сказав Трамп.

Водночас він відмовився назвати країни, про які йдеться. Повідомляється, що мова йде про 12 країн.

"В умовах глобальної торговельної війни, яка перевернула фінансові ринки і спричинила боротьбу серед політиків за захист своїх економік, Трамп у квітні оголосив про 10% базову тарифну ставку і додаткові суми для більшості країн, деякі з яких сягають 50%. Однак згодом усі тарифи, окрім 10%, були призупинені на 90 днів, щоб дати більше часу для переговорів щодо укладення угод. Цей період закінчується 9 липня, хоча раніше в п'ятницю Трамп заявив, що тарифи можуть бути ще вищими - до 70% - і більшість з них набудуть чинності 1 серпня", - зазначає видання.

Нагадаємо

Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом, яка передбачає 20% мито для В'єтнаму на товари до США та 40% на перевалку. В обмін В'єтнам надасть США повний доступ до своїх ринків з нульовим тарифом.