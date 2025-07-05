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Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав листи до 12 країн, що визначають рівні мит на експорт до США. Ці тарифи, що можуть сягати 70%, набудуть чинності 1 серпня.

Трамп заявив, що підписав листи про мита до 12 країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав листи ля 12 країн, в яких викладено рівні мит, які мають сплачувати за товари, що експортуються до США. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

"Я підписав кілька листів, і вони вийдуть у понеділок, ймовірно, о дванадцятій. Різні суми грошей, різні суми тарифів", - сказав Трамп.

Водночас він відмовився назвати країни, про які йдеться. Повідомляється, що мова йде про 12 країн.

"В умовах глобальної торговельної війни, яка перевернула фінансові ринки і спричинила боротьбу серед політиків за захист своїх економік, Трамп у квітні оголосив про 10% базову тарифну ставку і додаткові суми для більшості країн, деякі з яких сягають 50%. Однак згодом усі тарифи, окрім 10%, були призупинені на 90 днів, щоб дати більше часу для переговорів щодо укладення угод. Цей період закінчується 9 липня, хоча раніше в п'ятницю Трамп заявив, що тарифи можуть бути ще вищими - до 70% - і більшість з них набудуть чинності 1 серпня", - зазначає видання.

Нагадаємо

Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом, яка передбачає 20% мито для В'єтнаму на товари до США та 40% на перевалку. В обмін В'єтнам надасть США повний доступ до своїх ринків з нульовим тарифом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Reuters
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