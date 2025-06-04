Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

В пятницу, 6 июня, Европейский Союз начнет взимать пошлины при импорте украинской аграрной продукции. Каковы политические причины этого решения и насколько тяжелыми для Украины станут его экономические последствия - выяснял корреспондент УНН.

Что предшествовало введению пошлин

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы дать возможность Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как сообщалось, не будут продлены.

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Пошлины ЕС для Украины: что известно

Издание European Conservative рассказывает, что ЕС возобновит квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, начиная с 6 июня. Таким образом фактически прекращает свое действие приостановление торговых ограничений, которые действовали от начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Этот шаг был осуществлен после одобрения "переходных мер" большинством государств-членов.

Представитель ЕС по вопросам сельского хозяйства Балаж Уйвари заявил, что это решение знаменует возвращение к соглашению об УВЗСТ 2017 года, а не продление действия автономных торговых мер (АТМ), которые позволяли Украине беспошлинный доступ с 2022 года. Квоты теперь будут действовать до конца года, охватывая 7/12 годовых объемов.

Издание Politico отмечает, что по мнению критиков этого нововведения, отмена квот может серьезно навредить ослабленной войной экономике Украины. Председатель экономического комитета Верховной Рады Украины Дмитрий Наталуха, заявил, что изменения могут стоить трех миллиардов евро — около 70% ожидаемого роста Украины в 2025 году. "К сожалению, это обещание не было выполнено", — сказал он, критикуя ЕС за неспособность осуществить более гибкую замену системы.

Брюссель отрицает эту цифру, а Леон Дельво из Генерального директората по вопросам торговли утверждает, что реальные потери ближе к сумме 1,5 миллиарда евро.

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал лоббирование изменений, несмотря на заявления о поддержке Украины. Критики говорят, что с приближением выборов в Польше Туск встал на сторону брюссельских бюрократов по взаимодействию с Украиной.

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Несмотря на предложение Киева ограничить импорт чувствительных товаров, переговоры по постоянному соглашению остаются застопоренными.

"Санкции" против Украины

Политические причины кроются в том, что в Европейской тройке (Германии, Франции и Великобритании) очень неоднозначная политическая ситуация. Например, рост влияния "Альтернативы для Германии", ее рейтинг показателен. Хотя она отодвинута от коалиции, но это красная лампочка уже мигает. Британскому премьеру Киту Стармеру в спину дышит партия реформ Найджела Фараджа. Это фактически "трамписты" в британской политике. Во Франции Макрон держится, но все очень не просто. И именно поэтому они пытаются как-то балансировать политику и экономику - пояснил политолог Андрей Золотарев.

Политолог добавил, что достичь такой цели, сбалансирования политики и экономики, европейские партнеры решили за счет именно отмены таможенного безвиза для Украины.

Сбалансировать можно лишь за счет отмены таможенного безвиза, который действовал до недавнего времени. Это все равно что наложение экономических санкций на Украину. Это если называть вещи своими именами. Нам фактически рассказывают, что надо поддерживать Украину, а по сути получается так, что мы теряем около трех миллиардов евро - отметил Золотарев.

Он также напомнил, что вопрос лишения Украины таможенного безвиза уже продвигалась в Европе. В частности во время блокирования границы польскими фермерами.

"Эту тему лоббировали и польские аграрии. Следовательно, политическое давление привело к тому, что этот таможенный безвиз отменяется", - отметил политолог.

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Он также добавил, что таким образом правительства европейских стран пытаются избежать прихода к власти в их странах так называемых "трампистов", но по сути делается это за счет Украины.

"Фактически они пытаются остановить путь "трампизации" Европы. Это вроде бы и неплохо для Украины, но как-то так получается, что эта политика осуществляется за счет нашего государства. Можно так рассуждать", - подчеркнул Золотарев.

Все не так плохо

Впрочем, оценка ситуации со стороны экономистов отличается от несколько мрачного видения политологов. В частности, экономист Олег Пендзин объясняет, что 6 июня будут возвращены лишь некоторые квоты на украинскую аграрную продукцию.

6 июня возвращаются квоты на украинскую аграрную продукцию в Европейский союз. Это означает, что лишь определенный объем украинской аграрной продукции будет проходить в режиме свободной торговли - пояснил экономист.

Он также подчеркнул, что по сути Украина и Европейский Союз возвращаются к тому уровню взаимоотношений, который был до полномасштабного вторжения россии.

"Общий объем квоты очень маленький. Фактически, тот что был в 2021 году. Мы просто входим в то состояние, которое было до полномасштабного вторжения", - отметил Пендзин.

Пендзин также оптимистично настроен относительно возможных ударов по украинской экономике вследствие этих пошлин, считая, что глобально они не повлияют на ситуацию.

"Просто украинские аграрии недополучат три миллиарда евро. И все", - подытожил экономист.

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