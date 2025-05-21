Ведутся переговоры на уровне правительства о продлении "торгового безвиза" между Украиной и ЕС

В настоящее время ведутся переговоры на уровне правительства Украины о продлении механизма ЕС, который позволяет беспошлинный импорт товаров из Украины. Об этом заявил директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак в эфире телемарафона, передает УНН.

Виштак прокомментировал окончание для Украины 5 июня "торгового безвиза" с ЕС.

Льготы вводились на период военного положения. Позиция правительства, что военное положение пока не завершилось, поэтому ведутся переговоры на уровне правительства. Именно сейчас министр аграрной политики Виталий Коваль находится за границей в командировке, в том числе занимается проведением переговоров по данному вопросу - заявил Виштак.

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как сообщалось, не будут продлены. Действие договоренностей заканчивается 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение. Между тем, как сообщала FT, ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 мая сообщал, что Украина находится в переговорах с Европейской комиссией о введении после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с ЕС.

20 мая сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что механизм ЕС, который позволяет беспошлинный импорт товаров из Украины, прекратит свое действие в июне.