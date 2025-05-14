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ЄС збирається ввести значно вищі мита на український імпорт - FT

Київ • УНН

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ЄС планує ввести вищі мита на український імпорт, скасувавши спеціальні торговельні заходи. Нові обмеження торкнуться, зокрема, кукурудзи, цукру, меду та м’яса птиці.

ЄС збирається ввести значно вищі мита на український імпорт - FT

ЄС готується ввести набагато вищі мита на український імпорт протягом декількох тижнів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Рішення про припинення спеціальних торгових заходів, які дозволяли більшості українських товарів ввозитися до ЄС безмитно, було ухвалено після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку, за словами дипломатів.

У ЄС є чинна угода про вільну торгівлю з Україною, але вона пішла далі після вторгнення москви в 2022 році і тимчасово призупинила мита, що залишилися.

Ці домовленості закінчуються 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою спільну торговельну угоду.

Однак дипломати заявили, що ця перехідна пропозиція, нещодавно відправлена державам-членам ЄС, різко скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію - "рятувальний круг для фермерів і бюджету України".

Перед президентськими виборами в неділю Варшава попросила Єврокомісію "відкласти вкрай непопулярні торгові переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси націоналістичного опозиційного кандидата Кароля Навроцького", заявили дипломати.

Представник Єврокомісії підтвердив, що післявоєнні домовленості не будуть відновлені, "тому що наразі ми працюємо над переглядом" угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

"Комісія також вивчає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені і не будуть застосовані до 6 червня", - додав представник.

"Це дійсно поганий сигнал для України, - сказав Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту. - Принаймні до жовтня потрібно буде знайти рішення".

Його комітет у середу розпитає посадових осіб Єврокомісії про те, чому обіцяні торгові переговори зайшли в глухий кут, враховуючи, що крайній термін у червні був "відомий давно", сказав Ланге. "Ситуація дійсно неприйнятна", - зазначив він.

Європарламент підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною для сталі08.05.2025, 16:20 • 5770 переглядiв

Уряд України оцінює, що повернення до довоєнних умов торгівлі скоротить її доходи приблизно на 3,5 млрд євро на рік.

Два дипломати ЄС повідомили FT, що "перехідний захід Єврокомісії передбачає розділення річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб скоротити імпорт, поки йдуть переговори". "Найбільше постраждають кукурудза, цукор, мед і птиця", - пише видання.

Як повідомляється, "щорічна квота на кукурудзу знизиться з 4,7 млн тонн до 650 000 тонн. По птиці скоротиться з 57 110 до 40 000, а по цукру - зі 109 000 до 40 700".

Доповнення

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

Але країни ЄС, що межують з Україною, включно з Польщею, Угорщиною, Румунією та Словаччиною, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни і спровокував заворушення серед фермерів.

Єврокомісія ввела "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активоване, як тільки рівень імпорту перевищить певний поріг.

Заходи закінчуються на початку червня і цього разу, як очікується, не будуть продовжені.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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