ЕС намерен ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт - FT

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям
Эксклюзив
07:33 • 17018 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 41252 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

05:56 • 36496 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 46862 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 119208 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 53880 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 152077 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 87381 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 94683 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 87651 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.9м/с
27%
746мм
Популярные новости

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

14 мая, 02:02 • 77817 просмотра

Экономика россии в худшем состоянии, чем сообщает москва - Reuters

14 мая, 02:36 • 65280 просмотра

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 41244 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 55980 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

05:20 • 47614 просмотра
публикации

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 19298 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 21173 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 31331 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 119176 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 16:08 • 152053 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 332 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 10988 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 20436 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 49566 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 108448 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

ЕС намерен ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт - FT

Киев • УНН

 • 632 просмотра

ЕС планирует ввести более высокие пошлины на украинский импорт, отменив специальные торговые меры. Новые ограничения коснутся, в частности, кукурузы, сахара, меда и мяса птицы.

ЕС намерен ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт - FT

ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Решение о прекращении специальных торговых мер, которые позволяли большинству украинских товаров ввозиться в ЕС беспошлинно, было принято после того, как Польша возглавила движение по защите фермеров блока, по словам дипломатов.

У ЕС есть действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, но оно пошло дальше после вторжения москвы в 2022 году и временно приостановило оставшиеся пошлины.

Эти соглашения истекают 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение.

Однако дипломаты заявили, что это переходное предложение, недавно отправленное государствам-членам ЕС, резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию - "спасательный круг для фермеров и бюджета Украины".

Перед президентскими выборами в воскресенье Варшава попросила Еврокомиссию "отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы минимизировать шансы националистического оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", заявили дипломаты.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что послевоенные договоренности не будут возобновлены, "потому что в настоящее время мы работаем над пересмотром" соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

"Комиссия также изучает возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены и не будут применены к 6 июня", - добавил представитель.

"Это действительно плохой сигнал для Украины, - сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента. - По крайней мере до октября нужно будет найти решение".

Его комитет в среду распросит должностных лиц Еврокомиссии о том, почему обещанные торговые переговоры зашли в тупик, учитывая, что крайний срок в июне был "известен давно", сказал Ланге. "Ситуация действительно неприемлема", - указал он.

Европарламент поддержал продление либерализации торговли с Украиной для стали08.05.2025, 16:20 • 5769 просмотров

Правительство Украины оценивает, что возврат к довоенным условиям торговли сократит ее доходы примерно на 3,5 млрд евро в год.

Два дипломата ЕС сообщили FT, что "переходная мера Еврокомиссии предполагает разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт, пока идут переговоры". "Больше всего пострадают кукуруза, сахар, мед и птица", - пишет издание.

Как сообщается, "ежегодная квота на кукурузу снизится с 4,7 млн ​​тонн до 650 000 тонн. По птице сократится с 57 110 до 40 000, а по сахару - со 109 000 до 40 700".

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, сетовали на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как ожидается, не будут продлены.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский Союз
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Польша
Brent
$65.88
Bitcoin
$103,497.60
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$34.82
Золото
$3,235.91
Ethereum
$2,600.21