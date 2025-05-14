ЕС намерен ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт - FT

ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Решение о прекращении специальных торговых мер, которые позволяли большинству украинских товаров ввозиться в ЕС беспошлинно, было принято после того, как Польша возглавила движение по защите фермеров блока, по словам дипломатов.

У ЕС есть действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, но оно пошло дальше после вторжения москвы в 2022 году и временно приостановило оставшиеся пошлины.

Эти соглашения истекают 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение.

Однако дипломаты заявили, что это переходное предложение, недавно отправленное государствам-членам ЕС, резко сократит беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию - "спасательный круг для фермеров и бюджета Украины".

Перед президентскими выборами в воскресенье Варшава попросила Еврокомиссию "отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы минимизировать шансы националистического оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", заявили дипломаты.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что послевоенные договоренности не будут возобновлены, "потому что в настоящее время мы работаем над пересмотром" соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

"Комиссия также изучает возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены и не будут применены к 6 июня", - добавил представитель.

"Это действительно плохой сигнал для Украины, - сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента. - По крайней мере до октября нужно будет найти решение".

Его комитет в среду распросит должностных лиц Еврокомиссии о том, почему обещанные торговые переговоры зашли в тупик, учитывая, что крайний срок в июне был "известен давно", сказал Ланге. "Ситуация действительно неприемлема", - указал он.

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Правительство Украины оценивает, что возврат к довоенным условиям торговли сократит ее доходы примерно на 3,5 млрд евро в год.

Два дипломата ЕС сообщили FT, что "переходная мера Еврокомиссии предполагает разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт, пока идут переговоры". "Больше всего пострадают кукуруза, сахар, мед и птица", - пишет издание.

Как сообщается, "ежегодная квота на кукурузу снизится с 4,7 млн ​​тонн до 650 000 тонн. По птице сократится с 57 110 до 40 000, а по сахару - со 109 000 до 40 700".

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, сетовали на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как ожидается, не будут продлены.