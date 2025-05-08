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Европарламент поддержал продление либерализации торговли с Украиной для стали

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Европарламент проголосовал за возобновление приостановки пошлин и квот на импорт стали из Украины. Еврокомиссия работает над долгосрочным решением для торговли.

Европарламент поддержал продление либерализации торговли с Украиной для стали

Европейский парламент поддержал продление мер по либерализации торговли для определенного украинского импорта, в частности, для стали, в то время как Еврокомиссия работает над долгосрочным решением, которое обеспечит экономическую определенность для торговли между ЕС и Украиной, сообщили в четверг в евроинституте, пишет УНН.

В четверг депутаты Европарламента проголосовали за возобновление приостановки импортных пошлин и квот на определенный импорт из Украины, такой как железо и сталь, срок действия которых истекает 5 июня 2025 года

- сообщили в Европарламенте.

С принятием Регламента об автономных торговых мерах (АТМ) ЕС либерализовал торговлю с Украиной, приостановив меры торговой защиты 4 июня 2022 года. С тех пор эти меры обновлялись, и сейчас их действие заканчивается 5 июня.

Сейчас депутаты Европарламента одобрили предлагаемое продление этих мер по либерализации торговли, которые сосредоточены на стали, чтобы обеспечить Украину жизненно важными экспортными доходами

- указали в Европарламенте.

Докладчик по этому вопросу в Европарламенте Карин Карлсбро (Renew, SE) заявила: "Сталелитейная промышленность Украины является основой украинской экономики. Она продолжает работать, несмотря на то, что многие рабочие покинули сталелитейные заводы, чтобы бороться на передовой, а заводы подвергаются серьезным атакам со стороны россии. Углубление торговых отношений между ЕС и Украиной - это не благотворительность, а взаимовыгодный обмен, который укрепляет обе стороны".

Предложение было принято в Европарламенте 354 голосами "за" и 147 "против" при 53 воздержавшихся. Новое положение, как указано, вступит в силу на три года до июня 2028 года, после достижения соглашения с Советом ЕС.

"Сейчас Еврокомиссия работает над долгосрочным решением, которое обеспечит экономическую определенность для торговли между ЕС и Украиной", - отметили в Европарламенте.

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, сетовали на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как ожидается, не будут продлены.

FT узнала, как в ЕС продвигаются переговоры по либерализации торговли для Украины на фоне дедлайна 5 июня: детали16.04.25, 17:17 • 8535 просмотров

Юлия Шрамко

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