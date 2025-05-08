Європарламент підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною для сталі

Європейський парламент підтримав продовження заходів щодо лібералізації торгівлі для певного українського імпорту, зокрема, для сталі, у той час, як Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням, яке забезпечить економічну визначеність для торгівлі між ЄС та Україною, повідомили у четвер у євроінституції, пише УНН.

У четвер депутати Європарламенту проголосували за поновлення призупинення імпортних мит та квот на певний імпорт з України, такий як залізо та сталь, термін дії яких спливає 5 червня 2025 року - повідомили в Європарламенті.

З ухваленням Регламенту про автономні торговельні заходи (АТМ) ЄС лібералізував торгівлю з Україною, призупинивши заходи торговельного захисту 4 червня 2022 року. З того часу ці заходи поновляли, і наразі їхня закінчується 5 червня.

Наразі депутати Європарламенту схвалили пропоноване продовження цих заходів щодо лібералізації торгівлі, які зосереджені на сталі, щоб забезпечити Україну життєво важливими експортними доходами - вказали у Європарламенті.

Доповідач з цього питання у Європарламенті Карін Карлсбро (Renew, SE) заявила: "Сталева промисловість України є основою української економіки. Вона продовжує працювати, попри те, що багато робітників залишили сталеливарні заводи, щоб боротися на передовій, а заводи зазнають серйозних атак з боку росії. Поглиблення торговельних відносин між ЄС та Україною - це не благодійність, а взаємовигідний обмін, який зміцнює обидві сторони".

Пропозиція була ухвалена у Європарламенті 354 голосами "за" і 147 "проти" при 53 тих, хто утримався. Нове положення, як вказано, набуде чинності на три роки до червня 2028 року, після досягнення угоди з Радою ЄС.

"Наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням, яке забезпечить економічну визначеність для торгівлі між ЄС та Україною", - зазначили у Європарламенті.

Доповнення

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

Але країни ЄС, які межують з Україною, включаючи Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни та спровокував хвилювання серед фермерів.

Єврокомісія запровадила "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активовані, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.

Заходи закінчуються на початку червня і цього разу, як очікується, не будуть продовжені.

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