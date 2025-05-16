Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

Деталі

"Торік було підписано домовленість з Єврокомісією, що будуть внесені відповідні зміни до статті 29 Угоди про асоціацію, у якій вже на весь час дії угоди будуть закріплені відповідні торгові преференції для нашої держави", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Єврокомісія не розпочала цю роботу, українська сторона проводила неодноразові перемовини з Єврокомісією з цього питання.

Станом на сьогодні уряд України знаходиться в перемовинах, процес зараз триває, і до 5 червня ми розраховуємо домовитися про певний перехідний період варіанту безвізової торгівлі з Європейським Союзом до моменту завершення перемовин та внесення змін до статті 29-4 Угоди про асоціацію з Україною - розповів Шмигаль.

Доповнення

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

Але країни ЄС, які межують з Україною, включаючи Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни та спровокував хвилювання серед фермерів.

Єврокомісія запровадила "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активовані, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.

Заходи закінчуються на початку червня і цього разу, як повідомлялося, не будуть продовжені.

Дія домовленостей закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою спільну торговельну угоду. Тим часом, як повідомляла FT, ЄС готується ввести набагато вищі мита на український імпорт протягом декількох тижнів.