$41.470.07
46.380.21
ukenru
Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль
08:56 • 5562 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 14676 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

16 мая, 00:03 • 46505 просмотра

Канцлер Германии сообщил, когда ЕС примет новый пакет санкций против россии

15 мая, 15:19 • 118520 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 147123 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 135650 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 177140 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 107984 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 14:42 • 151760 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 375140 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
89%
749мм
Популярные новости

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

16 мая, 01:06 • 60528 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

16 мая, 01:45 • 59513 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

16 мая, 02:19 • 81055 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

03:59 • 96632 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 38498 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 200495 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 193051 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 256425 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 320946 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 375122 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 4246 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 19808 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 60973 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 99282 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 126251 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 5540 просмотра

Украина и Еврокомиссия обсуждают условия торговли после 5 июня. Цель – согласовать переходный период безвизовой торговли до внесения изменений в Соглашение об ассоциации.

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

Украина находится в переговорах с Европейской комиссией о введении после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с ЕС. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

"В прошлом году была подписана договоренность с Еврокомиссией, что будут внесены соответствующие изменения в статью 29 Соглашения об ассоциации, в которой уже на все время действия соглашения будут закреплены соответствующие торговые преференции для нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Еврокомиссия не начала эту работу, украинская сторона проводила неоднократные переговоры с Еврокомиссией по этому вопросу.

По состоянию на сегодня правительство Украины находится в переговорах, процесс сейчас продолжается, и до 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном периоде варианта безвизовой торговли с Европейским Союзом до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29-4 Соглашения об ассоциации с Украиной

- рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), отменяющие пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и на этот раз, как сообщалось, не будут продлены.

Действие договоренностей заканчивается 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение. Тем временем, как сообщала FT, ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Денис Шмыгаль
Польша
Brent
$64.29
Bitcoin
$103,404.70
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,210.05
Ethereum
$2,572.90