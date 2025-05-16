Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

Украина находится в переговорах с Европейской комиссией о введении после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с ЕС. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

"В прошлом году была подписана договоренность с Еврокомиссией, что будут внесены соответствующие изменения в статью 29 Соглашения об ассоциации, в которой уже на все время действия соглашения будут закреплены соответствующие торговые преференции для нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Еврокомиссия не начала эту работу, украинская сторона проводила неоднократные переговоры с Еврокомиссией по этому вопросу.

По состоянию на сегодня правительство Украины находится в переговорах, процесс сейчас продолжается, и до 5 июня мы рассчитываем договориться об определенном переходном периоде варианта безвизовой торговли с Европейским Союзом до момента завершения переговоров и внесения изменений в статью 29-4 Соглашения об ассоциации с Украиной - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), отменяющие пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и на этот раз, как сообщалось, не будут продлены.

Действие договоренностей заканчивается 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение. Тем временем, как сообщала FT, ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель.