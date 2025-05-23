Нові мита від ЄС можуть суттєво підірвати довіру України до Брюсселя - Politico

Європейський Союз готується наступного місяця запровадити високі мита на українські сільськогосподарські товари. Голова Комітету з економічних питань Верховної Ради України народний депутат Дмитро Наталуха заявив такий крок може не лише завдати економічної шкоди нашій державі, яка потерпає від війни, але і підірве довіру до самої Європи, пише УНН з посиланням на Politico.

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Наталуха разом з 11 колегами-законодавцями відвідав Брюссель, щоб закликати до швидкого та довгострокового торговельного рішення до того, як 5 червня закінчиться термін дії митних пільг ЄС часів війни, відомих як Автономні торговельні заходи.

Це вперше в нашій історії парламентський комітет проводить засідання за межами країни. Символіка має значення. Ми тут, тому що торгівля з ЄС є критично важливою для України - сказав Наталуха виданню Politico.

Нардеп наголосив, що повернення до довоєнних умов торгівлі зменшить експортні доходи України до 3,5 мільярда євро щорічно, скоротивши прогнозоване економічне зростання на 2025 рік з 2,7% до 0,9%. Запропоноване Європейською Комісією "перехідне" рішення — відновлення старих квот лише на деякі чутливі товари, такі як кукурудза, птиця та цукор — може пом’якшити економічний удар, але лише незначно.

Наталуха стверджував, що політична ціна може бути ще вищою.

Якщо немає перехідного рішення чи змістовної альтернативи, це не просто порушена обіцянка. Це сигнал того, що коли справи стають складними, ЄС дивиться всередину себе, а не назовні. Це буде використано російською пропагандою, і це вдарить по моральному духу в Україні - сказав він в інтерв’ю.

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За словами Наталухи, Україна особливо вразлива зараз, оскільки інший її великий експортний сектор — металургія — залежить від сировини з Покровського басейну в Донецькій області, де точиться запекла та безперервна боротьба.

Якщо ми втратимо Покровськ, металургія зникне, а сільське господарство — єдина опора, на якій ми стоїмо. Підрив цього буде катастрофічним — сказав він.

Комісія неодноразово підтверджувала, що не продовжуватиме дію банкоматів після 5 червня, посилаючись на правові обмеження та необхідність оновлення вже існуючої торговельної угоди, Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Але українські чиновники кажуть, що переговори з ЄС ледве розпочалися, і звинувачують Брюссель у зволіканні.

Перехід був широко підтриманий країнами-членами ЄС під час голосування в комітеті в четвер. За словами дипломатів та чиновників, безпосередньо обізнаних з цим питанням, утрималися лише Швеція, Данія, Латвія, Естонія та Литва.

Такий підхід створює невизначеність, попередив Наталуха, особливо якщо квоти вичерпуються протягом кількох тижнів, як це часто траплялося до війни.

Передбачуваність – це ключ. Якщо ми отримаємо квоту, яка зникне за місяць, ми повернемося до початкової точки – сказав він.

У відповідь речник Комісії заявив, що перехідні заходи були розроблені для того, щоб уникнути сценарію "на межі обриву", що виникне внаслідок закінчення терміну дії винятків воєнного часу.

Комісія зараз працює над переглядом (ПВЗВТ) з метою забезпечення довгострокової передбачуваності та стабільності для операторів ЄС та України, зокрема з огляду на вступ України до ЄС – додав речник.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що ринок Європейського Союзу залишається відкритим для України. Про жодне припинення торгівлі не йдеться.