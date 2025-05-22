Європарламент підтримав підвищення мит на добрива з росії та білорусі

Європейський парламент схвалив нові мита на російські та білоруські сільськогосподарські товари, повідомили в євроінституції у четвер, пише УНН.

У четвер депутати Європарламенту підтримали підвищення мит на добрива та деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари, прагнучи зменшити залежність ЄС від цього імпорту - повідомили в Європарламенті.

У пленарному засіданні, як повідомляється, схвалили пропозицію Єврокомісії про збільшення на 50% мит ЄС на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі, яка ще не обкладалася додатковими митними зборами. Мета полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від цих двох країн. Продукти, на які вплинуть нові мита, як повідомляється, включають цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Текст також передбачає мито обсягом 6,5% на добрива, імпортовані з росії та білорусі, плюс мита обсягом від 40 до 45 євро за тонну на період 2025-2026 років. Ці мита зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року. Дохід від продажу російських і білоруських добрив вважається прямим внеском у війну проти України, зазначають в Європарламенті.

Запропоновані заходи, як очікується, значно скоротять імпорт відповідних товарів до ЄС.

Законодавство також доручає Єврокомісії відстежувати зростання цін і будь-яку можливу шкоду внутрішньому ринку або сільськогосподарському сектору ЄС, а також вживати заходів для пом'якшення наслідків.

Рішення було ухвалено 411 голосами "за", при 100 "проти" і 78 тих, що утрималися.

Після схвалення на пленарному засіданні Європарламент закрив перше читання. Тепер постанова має бути офіційно ухвалена Радою ЄС і згодом опублікована в Офіційному журналі ЄС, перш ніж вона набуде чинності. Для решти сільськогосподарської продукції (переліченої в додатку I пропозиції) постанова буде застосовуватися через чотири тижні після набрання рішенням чинності.

Доповнення

Як повідомляється, імпорт до ЄС сечовини та азотних добрив з росії, уже високий у 2023 році, значно зріс у 2024 році. За даними Єврокомісії, імпорт добрив, що підпадають під дію цього регламенту, відображає ситуацію економічної залежності від росії. Якщо не контролювати ситуацію, вона може завдати шкоди продовольчій безпеці ЄС і, зокрема, у випадку добрив, зробити блок вразливим для можливих заходів з боку росії.

Саме для вирішення цих проблем Єврокомісія представила 28 січня 2025 року свою пропозицію про введення мит на добрива та деякі види сільськогосподарської продукції, вироблені в росії та білорусі.