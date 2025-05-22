Европарламент поддержал повышение пошлин на удобрения из россии и беларуси

Европейский парламент одобрил новые пошлины на российские и белорусские сельскохозяйственные товары, сообщили в евроинституте в четверг, пишет УНН.

В четверг депутаты Европарламента поддержали повышение пошлин на удобрения и некоторые российские и белорусские сельскохозяйственные товары, стремясь снизить зависимость ЕС от этого импорта - сообщили в Европарламенте.

В пленарном заседании, как сообщается, одобрили предложение Еврокомиссии об увеличении на 50% пошлин ЕС на сельскохозяйственную продукцию из россии и беларуси, которая еще не облагалась дополнительными таможенными пошлинами. Цель состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от этих двух стран. Продукты, на которые повлияют новые пошлины, как сообщается, включают сахар, уксус, муку и корма для животных.

Текст также предусматривает пошлину в размере 6,5% на удобрения, импортируемые из россии и беларуси, плюс пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на период 2025-2026 годов. Эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну к 2028 году. Доход от продажи российских и белорусских удобрений считается прямым вкладом в войну против Украины, указывають в Европарламенте.

Предлагаемые меры, как ожидается, значительно сократят импорт соответствующих товаров в ЕС.

Законодательство также поручает Еврокомиссии отслеживать рост цен и любой возможный ущерб внутреннему рынку или сельскохозяйственному сектору ЕС, а также принимать меры по смягчению последствий.

Решение было принято 411 голосами "за", при 100 "против" и 78 воздержавшихся.

После одобрения на пленарном заседании Европарламент закрыл первое чтение. Теперь постановление должно быть официально принято Советом ЕС и впоследствии опубликовано в Официальном журнале ЕС, прежде чем оно вступит в силу. Для оставшейся сельскохозяйственной продукции (перечисленной в приложении I предложения) постановление будет применяться через четыре недели после вступления решения в силу.

Дополнение

Как сообщается, импорт в ЕС мочевины и азотных удобрений из россии, уже высокий в 2023 году, значительно вырос в 2024 году. По данным Еврокомиссии, импорт удобрений, подпадающих под действие этого регламента, отражает ситуацию экономической зависимости от россии. Если не контролировать ситуацию, она может нанести ущерб продовольственной безопасности ЕС и, в частности, в случае удобрений, сделать блок уязвимым для возможных мер со стороны россии.

Именно для решения этих проблем Еврокомиссия представила 28 января 2025 года свое предложение о введении пошлин на удобрения и некоторые виды сельскохозяйственной продукции, произведенные в россии и беларуси.