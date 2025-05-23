Европейский Союз готовится в следующем месяце ввести высокие пошлины на украинские сельскохозяйственные товары. Председатель Комитета по экономическим вопросам Верховной Рады Украины народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что такой шаг может не только нанести экономический ущерб нашему государству, страдающему от войны, но и подорвет доверие к самой Европе, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Наталуха вместе с 11 коллегами-законодателями посетил Брюссель, чтобы призвать к быстрому и долгосрочному торговому решению до того, как 5 июня истечет срок действия таможенных льгот ЕС времен войны, известных как Автономные торговые меры.

Это впервые в нашей истории парламентский комитет проводит заседание за пределами страны. Символика имеет значение. Мы здесь, потому что торговля с ЕС является критически важной для Украины - сказал Наталуха изданию Politico.

Нардеп подчеркнул, что возвращение к довоенным условиям торговли уменьшит экспортные доходы Украины до 3,5 миллиарда евро ежегодно, сократив прогнозируемый экономический рост на 2025 год с 2,7% до 0,9%. Предложенное Европейской Комиссией "переходное" решение — восстановление старых квот лишь на некоторые чувствительные товары, такие как кукуруза, птица и сахар, — может смягчить экономический удар, но лишь незначительно.

Наталуха утверждал, что политическая цена может быть еще выше.

Если нет переходного решения или содержательной альтернативы, это не просто нарушенное обещание. Это сигнал того, что когда дела становятся сложными, ЕС смотрит внутрь себя, а не наружу. Это будет использовано российской пропагандой, и это ударит по моральному духу в Украине - сказал он в интервью.

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По словам Наталухи, Украина особенно уязвима сейчас, поскольку другой ее крупный экспортный сектор — металлургия — зависит от сырья из Покровского бассейна в Донецкой области, где идет ожесточенная и непрекращающаяся борьба.

Если мы потеряем Покровск, металлургия исчезнет, а сельское хозяйство — единственная опора, на которой мы стоим. Подрыв этого будет катастрофическим — сказал он.

Комиссия неоднократно подтверждала, что не будет продлевать действие банкоматов после 5 июня, ссылаясь на правовые ограничения и необходимость обновления уже существующего торгового соглашения, Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Но украинские чиновники говорят, что переговоры с ЕС едва начались, и обвиняют Брюссель в промедлении.

Переход был широко поддержан странами-членами ЕС во время голосования в комитете в четверг. По словам дипломатов и чиновников, непосредственно осведомленных об этом вопросе, воздержались лишь Швеция, Дания, Латвия, Эстония и Литва.

Такой подход создает неопределенность, предупредил Наталуха, особенно если квоты исчерпываются в течение нескольких недель, как это часто случалось до войны.

Предсказуемость – это ключ. Если мы получим квоту, которая исчезнет за месяц, мы вернемся к исходной точке – сказал он.

В ответ представитель Комиссии заявил, что переходные меры были разработаны для того, чтобы избежать сценария "на грани обрыва", который возникнет в результате окончания срока действия исключений военного времени.

Комиссия сейчас работает над пересмотром (УВЗСТ) с целью обеспечения долгосрочной предсказуемости и стабильности для операторов ЕС и Украины, в частности, учитывая вступление Украины в ЕС – добавил представитель.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что рынок Европейского Союза остается открытым для Украины. Ни о каком прекращении торговли речь не идет.