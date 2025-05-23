Ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що ринок Європейського Союзу залишається відкритим для України, про жодне припинення торгівлі не йдеться, передає УНН.

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За словами віцепрем'єр-міністерки, Україна та ЄС розпочали діалог щодо довгострокового рішення у сфері торгівлі.

Про жодне припинення вільної торгівлі не йдеться: ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Ми домовилися швидко й конструктивно працювати над досягненням довгострокового рішення - написала Ольга Стефанішина на своїй сторінці у соцмережі Facebook у четвер, 22 травня.

Вона також зазначила, рішення Європейської Комісії ухвалити перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які наберуть чинності з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торгівельних заходів для України, є проміжним.

"Це дозволить уникнути найгіршого сценарію та досягти стійкого рішення в межах угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС", - йдеться у дописі віцепрем'єр-міністерки.

Нагадаємо

Уряд України веде перемовини з ЄС щодо продовження дії механізму, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України. Пільги були введені на період воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує ввести вищі мита на український імпорт, скасувавши спеціальні торговельні заходи. Нові обмеження торкнуться, зокрема, кукурудзи, цукру, меду та м’яса птиці.