Рынок ЕС остается открытым для украинских товаров – Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что рынок Европейского Союза остается открытым для Украины, ни о каком прекращении торговли речь не идет, передает УНН.

Детали

По словам вице-премьер-министра, Украина и ЕС начали диалог по долгосрочному решению в сфере торговли.

Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет: рынок ЕС остается открытым для украинских товаров. Мы договорились быстро и конструктивно работать над достижением долгосрочного решения - написала Ольга Стефанишина на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 22 мая.

Она также отметила, решение Европейской Комиссии принять перечень переходных мер по украинскому экспорту в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, является промежуточным.

"Это позволит избежать наихудшего сценария и достичь устойчивого решения в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС", - говорится в заметке вице-премьер-министра.

Напомним

Правительство Украины ведет переговоры с ЕС о продлении действия механизма, который позволяет беспошлинный импорт товаров из Украины. Льготы были введены на период военного положения.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести более высокие пошлины на украинский импорт, отменив специальные торговые меры. Новые ограничения коснутся, в частности, кукурузы, сахара, меда и мяса птицы.