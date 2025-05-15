ЄС розглядає можливість відновлення квот для України на агропродукцію - Bloomberg
Київ • УНН
Євросоюз розглядає відновлення квот на імпорт української пшениці, кукурудзи, ячменю, птиці та яєць з червня по грудень. Обмеження були зняті у 2022 для підтримки України.
Європейський Союз розглядає можливість відновлення квот імпорт кількох сільськогосподарських товарів з України. Таке рішення може покласти край торговельній допомозі для постраждалої від війни країни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи Єврокомісії, передає УНН.
Деталі
Європейська комісія планує відновити обмеження на закупівлю української пшениці, кукурудзи, ячменю, птиці, яєць та інших продуктів з червня по грудень поточного року.
Обмеження на торгівлю були тимчасово зняті у 2022 році для підтримки України після повномасштабного вторгнення росії, оскільки експорт сільськогосподарської продукції має вирішальне значення для економіки країни. Призупинення дії раніше встановлених тарифних квот діє до 5 червня поточного року, згідно з проектом постанови. А відновлені квоти, які знову обмежать український імпорт, мають набути чинності вже з 6 червня.
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Полегшення торгівлі з ЄС допомогло українським фермерам підтримувати свій бізнес попри величезні труднощі, зокрема тимчасову втрату основного експортного маршруту через Чорне море, окупацію та замінування земель, а також виробничі труднощі, спричинені військовою мобілізацією та наслідками зміни клімату.
Однак різке зростання експорту відносно дешевих українських товарів на ринок ЄС зіткнулося з опором з боку місцевих фермерів у таких країнах, як Польща, Угорщина та Словаччина.
У свою чергу, це спровокувало політичне протистояння щодо протекціоністських заходів між сусідніми країнами, деякі з яких, як-от Польща, раніше були сильними союзниками України.
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Доповнення
Перед президентськими виборами в неділю Варшава попросила Єврокомісію "відкласти вкрай непопулярні торгові переговори з Києвом, щоб мінімізувати шанси націоналістичного опозиційного кандидата Кароля Навроцького", заявили дипломати.
Представник Єврокомісії підтвердив, що післявоєнні домовленості не будуть відновлені, "тому що наразі ми працюємо над переглядом" угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.
Нагадаємо
Українські сорти рослин відповідають стандартам ЄС, що відкриває нові можливості для експорту. Інститути НААН створили понад 350 сортів, а сорти конопель вже вирощують в ЄС та Канаді.