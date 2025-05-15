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ЕС рассматривает возможность возобновления квот для Украины на агропродукцию – Bloomberg

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Евросоюз рассматривает возобновление квот на импорт украинской пшеницы, кукурузы, ячменя, птицы и яиц с июня по декабрь. Ограничения были сняты в 2022 году для поддержки Украины.

ЕС рассматривает возможность возобновления квот для Украины на агропродукцию – Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность возобновления квот на импорт нескольких сельскохозяйственных товаров из Украины. Такое решение может положить конец торговой помощи для пострадавшей от войны страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия планирует возобновить ограничения на закупку украинской пшеницы, кукурузы, ячменя, птицы, яиц и других продуктов с июня по декабрь текущего года.

Ограничения на торговлю были временно сняты в 2022 году для поддержки Украины после полномасштабного вторжения россии, поскольку экспорт сельскохозяйственной продукции имеет решающее значение для экономики страны. Приостановка действия ранее установленных тарифных квот действует до 5 июня текущего года, согласно проекту постановления. А возобновленные квоты, которые снова ограничат украинский импорт, должны вступить в силу уже с 6 июня.

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Облегчение торговли с ЕС помогло украинским фермерам поддерживать свой бизнес, несмотря на огромные трудности, в частности временную потерю основного экспортного маршрута через Черное море, оккупацию и заминирование земель, а также производственные трудности, вызванные военной мобилизацией и последствиями изменения климата.

Однако резкий рост экспорта относительно дешевых украинских товаров на рынок ЕС столкнулся с сопротивлением со стороны местных фермеров в таких странах, как Польша, Венгрия и Словакия.

В свою очередь, это спровоцировало политическое противостояние относительно протекционистских мер между соседними странами, некоторые из которых, как Польша, ранее были сильными союзниками Украины.

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Дополнение

Перед президентскими выборами в воскресенье Варшава попросила Еврокомиссию "отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы минимизировать шансы националистического оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", заявили дипломаты.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что послевоенные договоренности не будут возобновлены, "потому что сейчас мы работаем над пересмотром" соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Напомним

Украинские сорта растений соответствуют стандартам ЕС, что открывает новые возможности для экспорта. Институты НААН создали более 350 сортов, а сорта конопли уже выращивают в ЕС и Канаде.

Лилия Набока

Лилия Набока

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