ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста Украины в 2025 году до 3,3% с 3,5%, прогноз на 2026 год не изменится на уровне 5% при условии прекращения огня, сообщили в организации во вторник, пишет УНН.

Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 3,3% в 2025 году, а недавние мировые торговые конфликты добавят дополнительных рисков к и без того высокой неопределенности, связанной с войной россии против страны - говорится в последнем издании главного экономического отчета ЕБРР.

В предыдущем отчете в феврале прогнозировался рост на 3,5% в 2025 году.

При этом ЕБРР сохраняет прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году без изменений на уровне 5% при условии прекращения огня и получения выгод от послевоенной реконструкции.

Внешнее финансирование для поддержки бюджета Украины обеспечено на 2025 год, говорится в отчете. Но с середины 2024 года наблюдалось замедление экономического роста и ускорение инфляции из-за влияния войны, которая началась с российским вторжением в феврале 2022 года.

Рост реального ВВП в 2024 году, как отмечается, заметно замедлился с более 5,0% в первой половине года до примерно 2,0% во второй половине, в результате чего общий показатель снизился до 2,9%. Причины, по данным ЕБРР, включали дефицит электроэнергии в результате российских атак, слабые урожаи и острую нехватку рабочей силы в экономике, вызванную требованиями войны.

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"В то время как сельское хозяйство, производство энергии и торговля пришли в упадок, другие сектора продемонстрировали стабильный рост, несмотря на сложные условия и войну", - отметили в ЕБРР. Предприятия, как указано, продемонстрировали устойчивость и адаптивность, что в сочетании со взлетом в 2024 году Черноморского торгового коридора Украины привело к восстановлению роста экспорта после двух лет резкого падения.

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Внешнее финансирование, как сообщается, осталось на уровне 2023 года, покрывая дефицит текущего счета и позволяя Украине поддерживать адекватные официальные валютные резервы. Восстановление инфляции в конце 2024 года, отмечается в отчете, стало следствием роста стоимости электроэнергии и высокого роста реальной заработной платы. Украина отменила привязку своей валюты в октябре 2023 года, с тех пор стоимость гривны упала примерно на 10 процентов по отношению к доллару США, добавили в ЕБРР.

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"В марте 2025 года инфляция составила 14,6%, и ожидается, что она будет оставаться высокой в первой половине 2025 года, но до конца года должна упасть до однозначного числа. В ответ Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов с декабря 2024 года, достигнув 15,5% в начале марта 2025 года", - отмечается в отчете.

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Стабильное внешнее финансирование от ЕС в рамках Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов, предоставленные странами G7, как сообщается, "полностью покроют внешний и фискальный дефицит в 2025 году, поддерживая макроэкономическую стабильность". Ожидается, что сильный стимул от государственного потребления и увеличение военных закупок в отечественной промышленности поддержат экономический рост, отметили в ЕБРР.

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ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор Украины, как указано, значительно увеличил свою поддержку в ответ на войну. За последние три года Банк выделил Украине более 7 миллиардов евро, в том числе 2,4 миллиарда евро в энергетический сектор, поддерживая реальную экономику, добавили в ЕБРР.

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