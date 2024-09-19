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НБУ: международная помощь и внутренние ресурсы должны помочь покрыть дефицит Бюджета-2025 без эмиссии

НБУ: международная помощь и внутренние ресурсы должны помочь покрыть дефицит Бюджета-2025 без эмиссии

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:15  •  9383 просмотра

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НБУ заявил, что международная помощь и внутренние ресурсы должны помочь покрыть дефицит бюджета 2025 года без эмиссии. Дефицит прогнозируется на уровне более 19% ВВП из-за значительных расходов на фоне войны.

Международная помощь и "мобилизация внутренних ресурсов" должны помочь правительству покрыть дефицит государственного бюджета, который в 2025 году прогнозируется на уровне более 19% ВВП, без эмиссии денег. Об этом заявили в четверг в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

"Международная финансовая поддержка и меры по мобилизации внутренних ресурсов должны помочь правительству профинансировать дефицит бюджета без обращения к эмиссионным источникам финансирования", - отмечают в Нацбанке.

В регуляторе указали, что из-за давления войны на государственные финансы бюджетные расходы на 2024 год существенно увеличены. 

"В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено, что расходы останутся значительными - бюджетный дефицит будет превышать 19% ВВП", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что финансирование бюджетных расходов планируется обеспечить путем увеличения бюджетных доходов, получения финансовой поддержки от международных партнеров и наращивания внутренних заимствований через продажу ОВГЗ. 

Напомним 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общий дефицит бюджета в 2025 году будет составлять 35 млрд долларов, но правительство знает, где найти 20 млрд долларов, а остальные 15 млрд долларов остаются непокрытыми.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль