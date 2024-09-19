НБУ: міжнародна допомога та внутрішні ресурси мають допомогти покрити дефіцит Бюджету-2025 без емісії
Київ • УНН
НБУ заявив, що міжнародна допомога та внутрішні ресурси мають допомогти покрити дефіцит бюджету 2025 року без емісії. Дефіцит прогнозується на рівні понад 19% ВВП через значні видатки на тлі війни.
Міжнародна допомога та "мобілізація внутрішніх ресурсів" мають допомогти уряду покрити дефіцит державного бюджету, який у 2025 році прогнозується на рівні понад 19%, без емісії грошей. Про це заявили у четвер у Національному банку України, пише УНН.
Деталі
"Міжнародна фінансова підтримка та заходи з мобілізації внутрішніх ресурсів мають допомогти уряду профінансувати дефіцит бюджету без звернення до емісійних джерел фінансування", - зазначають у Нацбанку.
У регуляторі вказали, що через тиск війни на державні фінанси бюджетні видатки на 2024 рік суттєво збільшено.
"У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено, що видатки залишаться значними – бюджетний дефіцит перевищуватиме 19% ВВП", - ідеться у повідомленні.
Регулятор зазначає, що фінансування бюджетних видатків планується забезпечити шляхом збільшення бюджетних доходів, отримання фінансової підтримки від міжнародних партнерів та нарощування внутрішніх запозичень через продаж ОВДП.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що загальний дефіцит бюджету у 2025 році складатиме 35 млрд доларів, але уряд знає, де знайти 20 млрд доларів, а решта 15 млрд доларів залишається непокритою.