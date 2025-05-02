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Экспорт агропродукции из Украины в апреле упал почти на четверть - эксперты

Киев • УНН

 • 272 просмотра

В апреле 2025 года экспорт агропродукции из Украины снизился на 23,4% и составил 4,1 млн тонн. Зерновые и масличные культуры показали падение, но экспорт растительных масел вырос.

Экспорт агропродукции из Украины в апреле упал почти на четверть - эксперты

В апреле экспорт агропродукции в месячном измерении уменьшился на 23,4% - до 4,1 млн т, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса, пишет УНН.

В апреле 2025 года Украина экспортировала 4,1 млн т продукции АПК, что на 23,4% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца

- сообщили в УКАБ.

Такая динамика сокращения экспорта, как отмечается, является типичной для этого сезона. "Преимущественное количество выращенной продукции уже экспортировано, остаются незначительные объемы для экспорта", - пояснили в организации.

Почти все группы товаров в апреле 2025 года, как сообщается, демонстрируют падение объемов экспорта. Исключение составляют только растительные масла, объемы экспорта которых растут. Это объяснили "нетипичной ситуацией на украинском рынке подсолнечного масла, объемы производства которой в этом году были растянуты во времени".

Неопределенность относительно пошлин подтолкнула цены на продукты до двухлетнего максимума02.05.25, 13:00 • 810 просмотров

Структура экспорта

Структура экспорта продукции в апреле 2025 года выглядела следующим образом:

  • зерновые культуры: 2,4 млн т (кукуруза – 65%, пшеница – 32%, ячмень – 2%). Падение к показателю предыдущего месяца: -33%;
    • масличные культуры – 421,2 тыс. т (соя – 78%, рапс – 20% и лен – 1%). Падение: -3%;
      • растительные масла – 525,8 тыс. т (подсолнечное масло – 91% и соевое – 9%). Рост: +6%;
        • жмыхи после извлечения растительных масел – 423,0 тыс. т (подсолнечная - 73%, соевая - 27%). Падение: -14%;
          • другие виды агропромышленной продукции – 357,0 тыс. т. Падение: -2%.

            Агросектор обеспечил более половины экспорта Украины в марте: основные товары и партнеры09.04.25, 12:25 • 6370 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаАгроновости
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