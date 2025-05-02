Експорт агропродукції з України у квітні впав майже на чверть - експерти

У квітні експорт агропродукції у місячному вимірі зменшився на 23,4% - до 4,1 млн т, повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу, пише УНН.

У квітні 2025 року Україна експортувала 4,1 млн т продукції АПК, що на 23,4% менше аналогічного показника попереднього місяця - повідомили в УКАБ.

Така динаміка скорочення експорту, як зазначається, є типовою для цього сезону. "Переважна кількість вирощеної продукції вже експортована, залишаються незначні обсяги для експорту", - пояснили в організації.

Майже всі групи товарів у квітні 2025 року, як повідомляється, демонструють падіння обсягів експорту. Виняток становлять лише рослинні олії, обсяги експорту яких зростають. Це пояснили "нетиповою ситуацію на українському ринку соняшникової олії, обсяги виробництва якої цього року були розтягнуті в часі".

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Структура експорту

Структура експорту продукції у квітні 2025 року виглядала наступним чином:

зернові культури: 2,4 млн т (кукурудза – 65%, пшениця – 32%, ячмінь – 2%). Падіння до показника попереднього місяця: -33%;

олійні культури – 421,2 тис. т (соя – 78%, ріпак – 20% та льон – 1%). Падіння: -3%;

рослинні олії – 525,8 тис. т (соняшникова олія – 91% та соєва – 9%). Зростання: +6%;

макухи після вилучення рослинних олій – 423,0 тис. т (соняшникова - 73%, соєва - 27%). Падіння: -14%;

інші види агропромислової продукції – 357,0 тис. т. Падіння: -2%.

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