Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Экономическая ситуация Украины очень непростая, поэтому любые дополнительные ограничения на украинский экспорт - это очень плохо. Об этом заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, комментируя УНН вероятное окончание "торгового безвиза" с ЕС и назвал возможные варианты развития ситуации.

Угроза сохранения свободного режима торговли с ЕС

Украинская экономическая ситуация очень непростая, поэтому любые дополнительные ограничения на украинский экспорт - это очень плохо. Потому что украинский экспорт - это, с одной стороны, получение свободно конвертируемой валюты, а с другой стороны - украинские экспортеры пытаются удержать те рынки, которые сегодня находятся под угрозой. На рынках большая конкуренция и понятно, что если мы, в силу военных проблем, логистических проблем, с этих рынков будем выпадать, то понятно, что святое место пустым не бывает. Кто-то очевидно их займет - сказал Бураковский.

По его мнению, политика ЕС и отдельных стран - это все же экономическая солидарность с Украиной.

На сколько я понимаю, то на сегодня в Европейском Союзе ищут способы, все же, помочь Украине. Я считаю, что политика ЕС и политика отдельных стран - это, все же, экономическая солидарность с Украиной, поэтому я думаю, что будет найден какой-то способ. Какой это будет способ - здесь надо смотреть. Это может быть продолжение автономных торговых преференций, действующих на сегодня, или какие-то комбинированные инструменты, где будет принято решение на уровне Брюсселя и будут приниматься какие-то решения на уровне отдельных стран - отметил Бураковский.

Он отметил, что отдельные страны также на сегодня страдают от конкуренции со стороны украинских товаров.

В целом, я позитивно настроен. Думаю, что мы каким-то образом эту проблему урегулируем - добавил эксперт.

Конфликтный вопрос в контексте евроинтеграции Украины

Но вопрос на сегодня даже не в войне, Украина ведет переговоры о вступлении в Европейский Союз и мы понимаем, что вопрос интеграции украинского сельского хозяйства в сельское хозяйство, хозяйственный рынок ЕС является чрезвычайно сложным. Почему? Потому что Украина входит в 10 или 5 по производству и экспорту определенных продуктов и это будет первый опыт ЕС по интеграции такой большой сельскохозяйственно развитой страны в ЕС. Поэтому я думаю, что переговоры, касающиеся сельского хозяйства, будут наиболее сложными, конфликтными. Это будет вызовом не только для нас, но и для наших европейских партнеров с которыми мы ведем переговоры - считает Бураковский.

Стефанчук: Украина ожидает открытия трех переговорных кластеров с ЕС уже в июне

Контекст

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как сообщалось, не будут продлены. Действие договоренностей заканчивается 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение. Тем временем, как сообщала FT, ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 мая сообщал, что Украина находится в переговорах с Европейской комиссией о введении после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с ЕС.

20 мая сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что механизм ЕС, позволяющий беспошлинный импорт товаров из Украины, прекратит свое действие в июне.

21 мая директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак сообщал, что в настоящее время ведутся переговоры на уровне правительства Украины о продлении механизма ЕС, позволяющего беспошлинный импорт товаров из Украины.