$41.680.11
47.310.02
ukenru
Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации
Эксклюзив
14:57 • 4064 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
12:43 • 18779 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

12:12 • 34628 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

10:11 • 39870 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
09:43 • 58117 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 131895 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 63419 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 128856 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 180525 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 113365 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
77%
745мм
Популярные новости

Атака дронов в подмосковье: в ЦПД СНБО сообщили, что было поражено и почему это важно

28 мая, 06:58 • 22054 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

28 мая, 07:26 • 63613 просмотра

На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский

28 мая, 07:37 • 41832 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 70108 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 16791 просмотра
публикации

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

14:15 • 17467 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 128866 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 142663 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 148046 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 180531 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Берлин

Киев

Белый дом

Норвегия

Швейцария

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

13:39 • 12685 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 70749 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 46284 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 51430 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 119283 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Киев • УНН

 • 3828 просмотра

Эксперты обсуждают возможное завершение действия "торгового безвиза" с ЕС, что может осложнить украинский экспорт. Продолжаются переговоры о переходном периоде и новых мерах.

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Экономическая ситуация Украины очень непростая, поэтому любые дополнительные ограничения на украинский экспорт - это очень плохо. Об этом заявил председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, комментируя УНН вероятное окончание "торгового безвиза" с ЕС и назвал возможные варианты развития ситуации.

Угроза сохранения свободного режима торговли с ЕС

Украинская экономическая ситуация очень непростая, поэтому любые дополнительные ограничения на украинский экспорт - это очень плохо. Потому что украинский экспорт - это, с одной стороны, получение свободно конвертируемой валюты, а с другой стороны - украинские экспортеры пытаются удержать те рынки, которые сегодня находятся под угрозой. На рынках большая конкуренция и понятно, что если мы, в силу военных проблем, логистических проблем, с этих рынков будем выпадать, то понятно, что святое место пустым не бывает. Кто-то очевидно их займет 

- сказал Бураковский.

По его мнению, политика ЕС и отдельных стран - это все же экономическая солидарность с Украиной.

На сколько я понимаю, то на сегодня в Европейском Союзе ищут способы, все же, помочь Украине. Я считаю, что политика ЕС и политика отдельных стран - это, все же, экономическая солидарность с Украиной, поэтому я думаю, что будет найден какой-то способ. Какой это будет способ - здесь надо смотреть. Это может быть продолжение автономных торговых преференций, действующих на сегодня, или какие-то комбинированные инструменты, где будет принято решение на уровне Брюсселя и будут приниматься какие-то решения на уровне отдельных стран 

- отметил Бураковский.

Он отметил, что отдельные страны также на сегодня страдают от конкуренции со стороны украинских товаров.

В целом, я позитивно настроен. Думаю, что мы каким-то образом эту проблему урегулируем 

- добавил эксперт.

Конфликтный вопрос в контексте евроинтеграции Украины

Но вопрос на сегодня даже не в войне, Украина ведет переговоры о вступлении в Европейский Союз и мы понимаем, что вопрос интеграции украинского сельского хозяйства в сельское хозяйство,  хозяйственный рынок ЕС является чрезвычайно сложным. Почему? Потому что Украина входит в 10 или 5 по производству и экспорту определенных продуктов и это будет первый опыт ЕС по интеграции такой большой сельскохозяйственно развитой  страны в ЕС. Поэтому я думаю, что переговоры, касающиеся сельского хозяйства, будут наиболее сложными, конфликтными. Это будет вызовом не только для нас, но и для наших европейских партнеров с которыми мы ведем переговоры 

- считает Бураковский.

Стефанчук: Украина ожидает открытия трех переговорных кластеров с ЕС уже в июне26.05.25, 10:35 • 3116 просмотров

Контекст

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше. 

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров. 

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог. 

Меры заканчиваются в начале июня и в этот раз, как сообщалось, не будут продлены.  Действие договоренностей заканчивается 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое общее торговое соглашение. Тем временем, как сообщала FT, ЕС готовится ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт в течение нескольких недель.  

Премьер-министр Денис Шмыгаль 16 мая сообщал, что Украина находится в переговорах с Европейской комиссией о введении после 5 июня определенного переходного периода безвизовой торговли с ЕС.

20 мая сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что механизм ЕС, позволяющий беспошлинный импорт товаров из Украины, прекратит свое действие в июне.    

21 мая директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак сообщал, что в настоящее время ведутся переговоры на уровне правительства Украины о продлении механизма ЕС, позволяющего беспошлинный импорт товаров из Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Дональд Туск
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Денис Шмыгаль
Польша
Brent
$64.24
Bitcoin
$107,522.90
S&P 500
$5,905.19
Tesla
$361.27
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,329.06
Ethereum
$2,657.25