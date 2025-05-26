Стефанчук: Украина ожидает открытия трех переговорных кластеров с ЕС уже в июне

Украина рассчитывает уже в июне получить одобрение на открытие сразу трех переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский Союз. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

Мы ожидаем, что уже в июне, у нас действительно такие большие ожидания, может быть открыт не только один кластер. Я думаю, что это может быть 3 кластера…и очень важно, что правительство утвердило четкие дорожные карты, которые переданы нашим европейским коллегам. И мы ожидаем, что они будут одобрены ими, и мы ожидаем, что до июня месяца включительно мы получим открытие трех кластеров, а до конца этого года мы получим открытие всех кластеров. И это задача украинского парламента, для украинского правительства: сделать все необходимое для этого - отметил Стефанчук.

Напомним

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров Украины о вступлении в ЕС и соответствующую переговорную позицию.

Таким образом, как отметили в офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Украина завершила внутригосударственные процедуры для открытия переговоров с ЕС по первому кластеру.