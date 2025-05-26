Стефанчук: Україна очікує відкриття трьох переговорних кластерів з ЄС вже у червні
Київ • УНН
Руслан Стефанчук заявив, що Україна має великі очікування щодо відкриття трьох кластерів переговорів з ЄС вже в червні. Уряд затвердив дорожні карти та передав їх європейським колегам.
Україна розраховує вже у червні отримати схвалення на відкриття одразу трьох переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтервʼю телеканалу "Рада", передає УНН.
Ми очікуємо, що вже в червні, ми справді маємо такі великі очікування, може бути відкритий не тільки один кластер. Я думаю, що це може бути 3 кластери…і дуже важливо, що уряд затвердив чіткі дорожні мапи, які передані нашим європейським колегам. І ми очікуємо, що вони будуть схвалені ними, і ми очікуємо, що до червня-місяця включно ми отримаємо відкриття трьох кластерів, а до кінця цього року ми отримаємо відкриття всіх кластерів. І це є задача українського парламенту, для українського уряду: зробити все необхідне для цього
Нагадаємо
Раніше Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластеру переговорів України про вступ до ЄС та відповідну переговорну позицію.
Таким чином, як відзначили в офісі віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Україна завершила внутрішньодержавні процедури для відкриття перемовин з ЄС за першим кластером.