Україна затвердила дорожні карти для першого кластера переговорів про вступ до ЄС
Київ • УНН
Уряд України затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Також схвалено переговорну позицію за першим кластером перемовин.
Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів України про вступ до ЄС та відповідну переговорну позицію, повідомив у середу Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Сьогодні Уряд затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС
Дорожні карти, з його слів, стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. "Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", - наголосив очільник уряду.
Також, за його словами, "уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС"".
"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", - наголосив він.
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