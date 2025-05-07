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Фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС: "Це гарантія справедливого миру"

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС, назвавши це гарантією миру. ЄС працює над відкриттям першого кластера переговорів про вступ у 2025 році.

Фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС: "Це гарантія справедливого миру"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський парламент активізувати зусилля для прискорення вступу України до ЄС. Адже інтеграція України — це не лише політичне прагнення Києва, а й найсильніша гарантія безпеки для всього континенту.

Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту під час обговорення питання підтримки з боку ЄС сталого миру для України, пише УНН.

Деталі

…ми повинні прискорити просування України до членства в нашому союзі. Це не лише прагнення України. Вступ до Європейського Союзу може бути найсильнішою гарантією безпеки. І це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі

-зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Також, вона наголосила, що ЄС активно працює з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році.

Приєднання України до нашого союзу є найбільшою гарантією справедливого і тривалого миру, тому що ми знаємо, що в нашій історії мир і європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч. Тож давайте приймемо Україну до нашого союзу

- додала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
Європейський парламент
Європейська комісія
Рим
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
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