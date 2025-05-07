Фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС: "Це гарантія справедливого миру"
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн закликала прискорити вступ України до ЄС, назвавши це гарантією миру. ЄС працює над відкриттям першого кластера переговорів про вступ у 2025 році.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський парламент активізувати зусилля для прискорення вступу України до ЄС. Адже інтеграція України — це не лише політичне прагнення Києва, а й найсильніша гарантія безпеки для всього континенту.
Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту під час обговорення питання підтримки з боку ЄС сталого миру для України, пише УНН.
Деталі
…ми повинні прискорити просування України до членства в нашому союзі. Це не лише прагнення України. Вступ до Європейського Союзу може бути найсильнішою гарантією безпеки. І це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі
Також, вона наголосила, що ЄС активно працює з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році.
Приєднання України до нашого союзу є найбільшою гарантією справедливого і тривалого миру, тому що ми знаємо, що в нашій історії мир і європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч. Тож давайте приймемо Україну до нашого союзу
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів.