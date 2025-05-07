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Фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС: "Это гарантия справедливого мира"

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС, назвав это гарантией мира. ЕС работает над открытием первого кластера переговоров о вступлении в 2025 году.

Фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС: "Это гарантия справедливого мира"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский парламент активизировать усилия для ускорения вступления Украины в ЕС. Ведь интеграция Украины — это не только политическое стремление Киева, но и самая сильная гарантия безопасности для всего континента.

Об этом она заявила на пленарном заседании Европейского парламента во время обсуждения вопроса поддержки со стороны ЕС устойчивого мира для Украины, пишет УНН.

Детали

…мы должны ускорить продвижение Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Вступление в Европейский Союз может быть самой сильной гарантией безопасности. И это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме

-отметила Урсула фон дер Ляйен.

Также, она подчеркнула, что ЕС активно работает с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году.

Присоединение Украины к нашему союзу является самой большой гарантией справедливого и длительного мира, потому что мы знаем, что в нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли бок о бок. Поэтому давайте примем Украину в наш союз

- добавила президент Еврокомиссии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров.  

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Европейский парламент
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Рим
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