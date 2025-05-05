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Україна готова до відкриття перших кластерів у переговорах з ЄС, потрібне політичне рішення Європи - Зеленський

Київ • УНН

 • 4310 перегляди

Україна виконала всі етапи для початку переговорів про вступ до ЄС та готова відкрити перші кластери. Зеленський наголосив, що подальший прогрес залежить від політичного рішення Європи.

Україна готова до відкриття перших кластерів у переговорах з ЄС, потрібне політичне рішення Європи - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів. Водночас, за його словами, подальший прогрес залежить від Європи. Про це він зазначив на пресконференції з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Празі, передає УНН.

Фактично, Україна пройшла перші етапи перемовин. Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі. Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою 

- наголосив Президент.

Одночасно та якомога швидше: єврокомісарка Кос підтримала відкриття Кластера 1 для вступу України та Молдови до ЄС01.05.25, 20:50 • 8585 переглядiв

Ймовірно, таким чином Глава держави натякнув на позицію Угорщини, яка раніше блокувала відкриття першого кластера.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
Петро Фіала
Європейський Союз
Чеська Республіка
Європа
Володимир Зеленський
Угорщина
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