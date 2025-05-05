Україна готова до відкриття перших кластерів у переговорах з ЄС, потрібне політичне рішення Європи - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів. Водночас, за його словами, подальший прогрес залежить від Європи. Про це він зазначив на пресконференції з прем'єром Чехії Петром Фіалою у Празі, передає УНН.

Фактично, Україна пройшла перші етапи перемовин. Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі. Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою - наголосив Президент.

Одночасно та якомога швидше: єврокомісарка Кос підтримала відкриття Кластера 1 для вступу України та Молдови до ЄС

Ймовірно, таким чином Глава держави натякнув на позицію Угорщини, яка раніше блокувала відкриття першого кластера.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.