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Одночасно та якомога швидше: єврокомісарка Кос підтримала відкриття Кластера 1 для вступу України та Молдови до ЄС

Київ • УНН

 • 4248 перегляди

Марта Кос заявила про підтримку відкриття Кластеру 1 для України та Молдови в ЄС. Єврокомісія позитивно оцінює прогрес України в реформах для вступу.

Одночасно та якомога швидше: єврокомісарка Кос підтримала відкриття Кластера 1 для вступу України та Молдови до ЄС
Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила про підтримку відкриття Кластеру 1 у межах вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою - одночасно та якомога швидше. Про це вона написала у соцмережі X, передає УНН.

Продуктивна розмова з Ольгою Стефанішиною на знак підтвердження нашої підтримки відкриття Кластера 1 з Україною та Молдовою одночасно та якомога швидше

– написала Марта Кос.

Деталі

Вона також зазначила, що Україна досягла значного прогресу в реформах, і Єврокомісія надала чітку позитивну рекомендацію Раді ЄС продовжувати роботу з Кластером 1.

Нагадаємо

У квітні поточного року Євросоюз запустив програму "Ukraine2EU" для підтримки вступу України до ЄС. Вона спрямована на підтримку України в підготовці до членства в Євросоюзі шляхом надання стратегічної й експертної підтримки українським органам влади задля впровадження необхідних реформ.

До цієї ініціативи ЄС, Данії та Литви долучилася згодом і Швеція. Внесок Європи у проєкт становить 16,7 млн євро. Програма "Ukraine2EU" розрахована на три роки й реалізується Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Лілія Набока

Лілія Набока

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