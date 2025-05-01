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Одновременно и как можно скорее: еврокомиссар Кос поддержала открытие Кластера 1 для вступления Украины и Молдовы в ЕС

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Марта Кос заявила о поддержке открытия Кластера 1 для Украины и Молдовы в ЕС. Еврокомиссия положительно оценивает прогресс Украины в реформах для вступления.

Одновременно и как можно скорее: еврокомиссар Кос поддержала открытие Кластера 1 для вступления Украины и Молдовы в ЕС
Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила о поддержке открытия Кластера 1 в рамках вступления в Евросоюз с Украиной и Молдовой - одновременно и как можно скорее. Об этом она написала в соцсети X, передает УНН.

Продуктивный разговор с Ольгой Стефанишиной в знак подтверждения нашей поддержки открытия Кластера 1 с Украиной и Молдовой одновременно и как можно скорее

– написала Марта Кос.

Детали

Она также отметила, что Украина достигла значительного прогресса в реформах, и Еврокомиссия предоставила четкую положительную рекомендацию Совету ЕС продолжать работу с Кластером 1.

Напомним

В апреле текущего года Евросоюз запустил программу "Ukraine2EU" для поддержки вступления Украины в ЕС. Она направлена на поддержку Украины в подготовке к членству в Евросоюзе путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти для внедрения необходимых реформ.

К этой инициативе ЕС, Дании и Литвы присоединилась впоследствии и Швеция. Вклад Европы в проект составляет 16,7 млн евро. Программа "Ukraine2EU" рассчитана на три года и реализуется Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Лилия Набока

Лилия Набока

политика
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