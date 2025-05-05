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Украина готова к открытию первых кластеров в переговорах с ЕС, необходимо политическое решение Европы - Зеленский

Киев • УНН

 • 3354 просмотра

Украина выполнила все этапы для начала переговоров о вступлении в ЕС и готова открыть первые кластеры. Зеленский подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит от политического решения Европы.

Украина готова к открытию первых кластеров в переговорах с ЕС, необходимо политическое решение Европы - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров. В то же время, по его словам, дальнейший прогресс зависит от Европы. Об этом он отметил на пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой в Праге, передает УНН.

Фактически, Украина прошла первые этапы переговоров. Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Необходимо политическое решение в самой Европе. Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой 

- подчеркнул Президент.

Одновременно и как можно скорее: еврокомиссар Кос поддержала открытие Кластера 1 для вступления Украины и Молдовы в ЕС 01.05.25, 20:50 • 8585 просмотров

Вероятно, таким образом Глава государства намекнул на позицию Венгрии, которая ранее блокировала открытие первого кластера.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. Советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить 100 млрд долларов в год.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
Петр Фиала
Европейский Союз
Чешская Республика
Европа
Владимир Зеленский
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