Украина готова к открытию первых кластеров в переговорах с ЕС, необходимо политическое решение Европы - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров. В то же время, по его словам, дальнейший прогресс зависит от Европы. Об этом он отметил на пресс-конференции с премьером Чехии Петром Фиалой в Праге, передает УНН.

Фактически, Украина прошла первые этапы переговоров. Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Необходимо политическое решение в самой Европе. Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой - подчеркнул Президент.

Одновременно и как можно скорее: еврокомиссар Кос поддержала открытие Кластера 1 для вступления Украины и Молдовы в ЕС

Вероятно, таким образом Глава государства намекнул на позицию Венгрии, которая ранее блокировала открытие первого кластера.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. Советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить 100 млрд долларов в год.