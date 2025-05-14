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Украина утвердила дорожные карты для первого кластера переговоров о вступлении в ЕС

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Правительство Украины утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Также одобрена переговорная позиция по первому кластеру переговоров.

Украина утвердила дорожные карты для первого кластера переговоров о вступлении в ЕС

Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров Украины о вступлении в ЕС и соответствующую переговорную позицию, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Сегодня Правительство утвердило дорожные карты, которые необходимы для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС

- написал Шмыгаль.

Дорожные карты, по его словам, касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. "Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - подчеркнул глава правительства.

Также, по его словам, "правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС"".

"Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", - подчеркнул он.

Фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС: "Это гарантия справедливого мира"07.05.25, 11:33 • 7065 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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