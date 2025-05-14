Украина утвердила дорожные карты для первого кластера переговоров о вступлении в ЕС
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Также одобрена переговорная позиция по первому кластеру переговоров.
Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров Украины о вступлении в ЕС и соответствующую переговорную позицию, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Сегодня Правительство утвердило дорожные карты, которые необходимы для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС
Дорожные карты, по его словам, касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. "Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам", - подчеркнул глава правительства.
Также, по его словам, "правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС"".
"Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", - подчеркнул он.
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