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Трамп вводит новые импортные пошлины для ряда стран с 1 августа: кто попал в список

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил лидерам Японии, Южной Кореи, Казахстана, Малайзии, Лаоса, Мьянмы и ЮАР о введении новых импортных пошлин. Размер пошлин колеблется от 25% до 40%, а компании могут избежать их, перенеся производство в США.

Трамп вводит новые импортные пошлины для ряда стран с 1 августа: кто попал в список

Президент США Дональд Трамп направил официальные письма лидерам ряда стран, в которых сообщил им о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении товаров из этих государств. Копии писем опубликованы на странице главы Белого дома в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

Известно, что уже направлены письма в адрес руководителей Японии, Южной Кореи, Казахстана и Малайзии - о пошлинах в размере 25%, Лаоса и Мьянмы - о 40-процентных пошлинах и ЮАР - о пошлинах в 30%. Как сообщили в Белом Доме, в общей сложности подобные письма получат руководители более 10 стран.

По информации Reuters, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп подпишет указ об отсрочке введения тарифов в отношении других стран с 9 июля до 1 августа, что должно дать больше времени для заключения торговых соглашений.

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В опубликованных письмах Трамп пишет о заинтересованности США в торговле с соответствующей страной и одновременно утверждает, что сейчас она ведется на невыгодных для США условиях. Президент сообщает иностранным лидерам о размерах пошлины с 1 августа и далее пишет, что этот размер может в будущем меняться в зависимости от отношений Вашингтона с той или иной страной.

Если по каким-то причинам вы решите повысить свои тарифы, то, независимо от того, на какую цифру вы их повысите, это будет добавлено к 25%

- написал президент США в письмах.

Он добавил, что компании из этих стран смогут избежать пошлин, если перенесут производство на территорию США.

Напомним

2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%. Позже он приостановил решение до 9 июля.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Лаос
Малайзия
Белый дом
Мьянма
Дональд Трамп
Южная Африка
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты
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