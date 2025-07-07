Страны БРИКС отреагировали на угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении дополнительных 10% пошлин для любой страны, которая присоединится к "антиамериканской политике". Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Южная Африка в своем ответе лидеру США заявила, что она не является антиамериканской и все еще хочет договориться о торговом соглашении с США.

Мы все еще ожидаем официального уведомления от США относительно нашего торгового соглашения, но наши переговоры остаются конструктивными и плодотворными. Как мы уже сообщали ранее, мы не имеем антиамериканских настроений – заявил агентству Reuters представитель Министерства торговли Южной Африки Каамиль Алли.

Южная Африка стремится договориться о торговом соглашении с администрацией Трампа с мая, когда президент США принял своего коллегу Сирила Рамафосу для переговоров в Белом доме.

Реакция Китая

Китай заявил, что БРИКС не стремится к конфронтации и не нацелен на какую-либо страну после того, как президент Дональд Трамп пригрозил новым 10% пошлинам.

БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися рынками в развивающихся странах. БРИКС выступает за открытость, инклюзивность и добровольное сотрудничество. Это не блок для конфронтации, и он не нацелен на какую-либо страну. Что касается повышения тарифов США, Китай неоднократно четко выражал свою позицию. Торговые войны и тарифные войны не имеют победителей, а протекционизм никуда не ведет – сказала Мао Нин, представитель Министерства иностранных дел Китая, на брифинге для прессы 7 июля.

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Малайзия присоединяется к БРИКС

Малайзия после заявлений президента США Дональда Трампа заявила, что присоединяется к блоку БРИКС.

Министерство инвестиций, торговли и промышленности (MITI) Малайзии заявило, что взаимодействие страны с любой многосторонней платформой обусловлено упрощением торговли, устойчивым развитием и наилучшими интересами страны, а не идеологическими альянсами.

Малайзия проводит независимую внешнюю и экономическую политику. Наше взаимодействие с любой многосторонней платформой сосредоточено на упрощении торговли и устойчивом развитии, руководствуясь национальными интересами, а не идеологической согласованностью – говорится в заявлении министерства.

MITI также подчеркнуло давние и существенные экономические связи между Малайзией и Соединенными Штатами, которых оно назвало одним из ключевых экономических партнеров Малайзии.

Что известно о БРИКС

Группа БРИКС — Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка — рассматривается как коалиция развивающихся стран, отличная от НАТО, которая приглашает к многосторонней дипломатии в то время, когда форумы, возглавляемые ведущими экономиками мира, такими как G7 и G20, оказались в зоне напряженности, вызванной подходом Трампа "Сделаем Америку великой снова!".

После основания в 2009 году и приглашения Южной Африки присоединиться в следующем году, блок принял в себя Египет, Эфиопию, Иран, Индонезию и ОАЭ как полноправных членов. Также были приглашены беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан как "страны-партнеры".

Страны коалиции БРИКС представляют более половины населения мира и 40 процентов его экономического производства, отметил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в своем обращении к бизнес-лидерам на саммите в субботу, предупреждая о росте протекционизма.

В своем вступительном слове на саммите Лула также провел параллель с Движением неприсоединения времен Холодной войны – группой развивающихся стран, которые сопротивлялись присоединению к любой из сторон поляризованного мирового порядка.

БРИКС – наследник Движения неприсоединения. Учитывая атаку на многосторонность, наша автономия снова под угрозой – сказал президент Бразилии.

Внезапный и неожиданный геополитический спор Трампа с группой развивающихся стран произошел всего через несколько часов после того, как она собралась на свое ежегодное собрание в Рио-де-Жанейро и опубликовала заявление, в котором предостерегла от повышения пошлин и того, как они угрожают мировой торговле.

Президент США не объяснил, что он имел в виду под "антиамериканской политикой". Администрация Трампа стремится завершить заключение десятков торговых соглашений с рядом стран мира до крайнего срока президента 9 июля, когда он введет значительные "соответствующие пошлины", что, как ожидается, торпедирует фондовые рынки на Востоке и Западе.

Дополнение

Участники саммита БРИКС, который состоялся под председательством Бразилии, осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру в брянской, курской и воронежской областях россии.