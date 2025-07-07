В БРІКС відреагували на заяву Трампа про 10% мита за антиамериканську політику

Країни БРІКС відреагували на погрози президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо запровадження додаткових 10% мит для будь-якої країни, яка приєднається до "антиамериканської політики". Про це пише УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Південна Африка у своїй відповіді лідеру США заявила, що вона не є антиамериканською та все ще хоче домовитися про торговельну угоду зі США.

Ми все ще очікуємо офіційного повідомлення від США щодо нашої торгівельної угоди, але наші переговори залишаються конструктивними та плідними. Як ми вже повідомляли раніше, ми не маємо антиамериканських настроїв – заявив агентству Reuters речник Міністерства торгівлі Південної Африки Кааміль Аллі.

Південна Африка прагне домовитися про торговельну угоду з адміністрацією Трампа з травня, коли президент США прийняв свого колегу Сиріла Рамафосу для переговорів у Білому домі.

Реакція Китаю

Китай заявив, що БРІКС не прагне конфронтації та не націлений на жодну країну після того, як президент Дональд Трамп пригрозив новим 10% митом.

БРІКС є важливою платформою для співпраці між ринками, що розвиваються, у країнах, що розвиваються. БРІКС виступає за відкритість, інклюзивність та добровільну співпрацю. Це не блок для конфронтації, і він не націлений на жодну країну. Щодо підвищення тарифів США, Китай неодноразово чітко висловлював свою позицію. Торгівельні війни та тарифні війни не мають переможців, а протекціонізм нікуди не веде – сказала Мао Нін, речниця Міністерства закордонних справ Китаю, на брифінгу для преси 7 липня.

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Малайзія приєднується до БРІКС

Малайзія після заяв президента США Дональда Трампа заявили, що приєднуються до блоку БРІКС.

Міністерство інвестицій, торгівлі та промисловості (MITI) Малайзії заявило, що взаємодія країни з будь-якою багатосторонньою платформою зумовлена спрощенням торгівлі, сталим розвитком та найкращими інтересами країни, а не ідеологічними альянсами.

Малайзія проводить незалежну зовнішню та економічну політику. Наша взаємодія з будь-якою багатосторонньою платформою зосереджена на спрощенні торгівлі та сталому розвитку, керуючись національними інтересами, а не ідеологічною узгодженістю – йдеться у заяві міністерства.

MITI також підкреслило давні та суттєві економічні зв'язки між Малайзією та Сполученими Штатами, яких воно назвало одним із ключових економічних партнерів Малайзії.

Що відомо про БРІКС

Група БРІКС — Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка — розглядається як коаліція країн, яка розвиваються, відмінна від НАТО, яка запрошує до багатосторонньої дипломатії в той час, коли форуми, очолювані провідними економіками світу, такими як G7 та G20, опинилися в зоні напруженості, спричиненої підходом Трампа "Зробимо Америку великою знову!".

Після заснування у 2009 році та запрошення Південної Африки приєднатися наступного року, блок прийняв до себе Єгипет, Ефіопію, Іран, Індонезію та ОАЕ як повноправних членів. Також були запрошені білорусь, Болівія, Казахстан, Куба, Малайзія, Нігерія, Таїланд, Уганда та Узбекистан як "країни-партнери".

Країни коаліції БРІКС представляють понад половину населення світу та 40 відсотків його економічного виробництва, зазначив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у своєму зверненні до бізнес-лідерів на саміті в суботу, попереджаючи про зростання протекціонізму.

У своєму вступному слові на саміті Лула також провів паралель з Рухом неприєднання часів Холодної війни – групою країн, які розвиваються, які чинили опір приєднанню до будь-якої зі сторін поляризованого світового порядку.

БРІКС – спадкоємець Руху неприєднання. З огляду на атаку на багатосторонність, наша автономія знову під загрозою – сказав президент Бразилії.

Раптова та несподівана геополітична суперечка Трампа з групою країн, що розвиваються, сталася лише через кілька годин після того, як вона зібралася на свої щорічні збори в Ріо-де-Жанейро та опублікувала заяву, в якій застерегла від підвищення мит та того, як вони загрожують світовій торгівлі.

Президент США не пояснив, що він мав на увазі під "антиамериканською політикою". Адміністрація Трампа прагне завершити укладення десятків торговельних угод з низкою країн світу до крайнього терміну президента 9 липня, коли він запровадить значні "відповідні мита", що, як очікується, торпедуватиме фондові ринки на Сході та Заході.

Доповнення

Учасники саміту БРІКС, який відбувся за головування Бразилії, засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру у брянській, курській та воронезькій областях росії.