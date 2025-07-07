Учасники саміту БРІКС, який відбувся за головування Бразилії, засудили "напади" на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях росії. Про це інформує УНН з посиланням на декларацію лідерів саміту БРІКС.

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Зазначається, що ці "напади", які сталися 31 травня, 1 й 5 червня нібито, призвели до численних жертв серед цивільного населення. Однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен.

Ми рішуче засуджуємо напади на мости та залізничну інфраструктуру, навмисно спрямовані проти мирних жителів у Брянській, Курській та Воронезькій областях Російської Федерації 31 травня та 1 та 5 червня 2025 року, що призвело до численних жертв серед цивільного населення, включаючи дітей - йдеться у декларації.

Щодо російсько-української війни, то лідери БРІКС наголосили на потребі "мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії". У цьому контексті вони відзначили африканську "мирну ініціативу" та групи "Друзів миру". Більше війну в Україні не згадували.

Нагадаємо

володимир путін та Сі Цзіньпін не відвідали саміт БРІКС у Бразилії 6 липня, що свідчить про втрату інтересу до організації. путін отримав ордер на арешт від МКС, а Сі Цзіньпін нібито має "конфлікт у розкладі".