Участники саммита БРИКС, состоявшегося под председательством Бразилии, осудили "нападения" на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях России. Об этом информирует УНН со ссылкой на декларацию лидеров саммита БРИКС.

Детали

Отмечается, что эти "нападения", произошедшие 31 мая, 1 и 5 июня якобы, привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Однако декларация не указывает прямо, кто в этом виноват.

Мы решительно осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая и 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, включая детей - говорится в декларации.

Что касается российско-украинской войны, то лидеры БРИКС подчеркнули необходимость "мирного урегулирования конфликта путем диалога и дипломатии". В этом контексте они отметили африканскую "мирную инициативу" и группы "Друзей мира". Больше войну в Украине не упоминали.

Напомним

Владимир Путин и Си Цзиньпин не посетили саммит БРИКС в Бразилии 6 июля, что свидетельствует о потере интереса к организации. Путин получил ордер на арест от МУС, а Си Цзиньпин якобы имеет "конфликт в расписании".