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Путин и Си Цзиньпин игнорируют саммит БРИКС в Бразилии: The Guardian назвала причину

Киев • УНН

 • 111 просмотра

Владимир Путин и Си Цзиньпин не посетят саммит БРИКС в Бразилии 6 июля, что свидетельствует о потере интереса к организации. Путин получил ордер на арест от МУС, а Си Цзиньпин якобы имеет "конфликт в расписании".

Путин и Си Цзиньпин игнорируют саммит БРИКС в Бразилии: The Guardian назвала причину

Отказ российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина посетить саммит БРИКС, который должен начаться 6 июля в Бразилии, свидетельствует о потере интереса к этой организации в Москве и Пекине. Об этом говорится в материале The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что лидер Китая посещал все саммиты БРИКС в течение последних 12 лет, которые он находится у власти. В этом году формальной причиной послать на бразильский саммит премьер-министра Ли Цяна является якобы отсутствие окна в рабочем расписании Си Цзиньпина.

Путин получил ордер на арест от международного уголовного суда, и, возможно, он решил не ехать в Рио, чтобы не поставить в неловкое положение хозяев саммита, которые подписали устав МУС

- предполагают авторы.

В то же время, по их мнению, быстрое расширение БРИКС размыло целостность этой организации как таковой, что "предлагает идеологическую альтернативу западному капитализму".

"Ее членами-основателями были Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но в прошлом году группа расширилась, приняв в свой состав Индонезию, Иран, Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты – страны, находящиеся на разных этапах экономического развития и имеющие разный уровень антагонизма в отношении Запада. Это ... вызвало беспокойство в Бразилии, Южной Африке и Индии", - резюмирует издание.

Напомним

На саммите БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планируется обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. При этом российский диктатор Владимир Путин не примет участие в мероприятии из-за действующего ордера Международного уголовного суда. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит БРИКС якобы из-за "конфликта в расписании".

путин назвал БРИКС и КНДР среди партнеров для обсуждения урегулирования ситуации в Украине27.03.25, 23:48 • 13330 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
БРИКС
Ли Цян
Хранитель
Пекин
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Индия
Южная Африка
Си Цзиньпин
Китай
Tesla
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