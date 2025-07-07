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Трамп пригрозил дополнительными 10% пошлин странам за присоединение к «антиамериканской политике» БРИКС

Киев • УНН

 • 179 просмотра

Дональд Трамп заявил о введении дополнительных 10% пошлин на страны, которые присоединятся к «антиамериканской политике» БРИКС. Это объявление прозвучало на фоне саммита БРИКС в Бразилии, где группа критиковала таможенную политику США.

Трамп пригрозил дополнительными 10% пошлин странам за присоединение к «антиамериканской политике» БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные 10% пошлин на любые страны, которые присоединятся к "антиамериканской политике" группы стран БРИКС, пишет УНН.

Детали

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Исключений из этой политики не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал Трамп.

Лидеры стран БРИКС начали саммит в Бразилии в воскресенье. В совместном заявлении об открытии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, опубликованном в воскресенье днем, группа предупредила, что повышение пошлин угрожает мировой торговле, продолжая свою завуалированную критику таможенной политики Трампа, пишет Reuters.

Изначально группа БРИКС собрала лидеров из Бразилии, России, Индии и Китая на своем первом саммите в 2009 году. Позже блок добавил Южную Африку, а в прошлом году включил в состав Египет, Эфиопию, Индонезию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия воздержалась от официального присоединения, по данным источников, тогда как еще 30 стран выразили заинтересованность в участии в БРИКС, как полноправные члены или партнеры.

Расширение блока добавило дипломатического веса встрече, которая стремится высказаться от имени развивающихся стран, всего Глобального Юга, усиливая призывы к реформированию глобальных институтов, таких как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и Международный валютный фонд, пишет издание.

Путин и Си Цзиньпин игнорируют саммит БРИКС в Бразилии: The Guardian назвала причину06.07.25, 05:53 • 34733 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Международный валютный фонд
БРИКС
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Reuters
Индонезия
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Эфиопия
Южная Африка
Саудовская Аравия
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Соединённые Штаты
Египет
Иран
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