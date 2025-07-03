Трамп лично решит судьбу таможенных переговоров после 9 июля

Президент США Дональд Трамп будет лично принимать решение о возможном продлении срока переговоров о пошлинах с торговыми партнерами после 9 июля, что было определено как дедлайн для введения более высоких ставок, инициированных американским лидером. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире CNBC, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Мы будем действовать в соответствии с волей президента, и именно он определит, ведут ли партнеры переговоры добросовестно. Я не собираюсь предоставлять публично десятипроцентную "поблажку", когда следует довести дело до конца - сказал Бессент, отвечая на вопрос о вероятности продления дедлайна.

Сейчас Европейский Союз, Япония и другие партнеры подпадают под действие 10% универсального таможенного сбора, который Трамп ввел 9 апреля на 90-дневный "переговорный период". Это стало временной мерой после приостановления действия значительно более высоких пошлин, анонсированных в начале апреля.

Бессент сообщил, что в четверг утром провел встречу со своим европейским коллегой по вопросам торговли. А торговый представитель США Джеймисон Грир "интенсивно будет работать в выходные" с европейскими чиновниками.

Посмотрим, что сможем сделать с Евросоюзом - добавил он.

Что касается Японии, где после нескольких раундов переговоров пока не достигнуто согласия, Бессент отметил, что внутриполитическая ситуация может усложнять процесс.

Японцы - наши замечательные союзники, но сейчас у них сложная ситуация - 20 июля у них выборы в верхнюю палату парламента, и это, думаю, существенно ограничивает их возможности для заключения соглашения - пояснил Бессент.

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Что касается Вьетнама, Бессент заявил, что соглашение фактически уже "согласовано в принципе". По его словам, 20% тариф, объявленный Трампом, является основным элементом договоренности, и он не будет добавляться к действующему 10% универсальному таможенному сбору.

Напомним

В конце июня Трамп заявил, что названный ранее как крайний срок 9 июля для торговли с ЕС не является фиксированной датой. Он добавил, что "это может быть раньше или позже этой даты, когда более широкие пошлины США будут введены, если соглашения не будет достигнуто".

Мы можем делать все, что захотим. Мы можем продлить его (отсрочку - ред.). Мы можем сделать его короче. Я хотел бы сделать его короче. Я хотел бы просто отправить всем письма: Поздравляю, вы платите 25% - сказал Трамп.

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