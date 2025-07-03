Трамп лично решит судьбу таможенных переговоров после 9 июля

$41.810.01
49.130.28
ukenru
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
14:02 • 49589 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
13:42 • 51766 просмотра
Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве
Эксклюзив
3 июля, 12:41 • 53175 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 72326 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 96211 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 62378 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 60147 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 40857 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 29639 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 50172 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
54%
751мм
Популярные новости
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 83949 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план3 июля, 09:55 • 136072 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT3 июля, 10:48 • 65868 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности3 июля, 10:55 • 91196 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 104892 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"14:09 • 43484 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки13:33 • 48714 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 48577 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 58901 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 105043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 84060 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 66093 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 72346 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 77932 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 131462 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Трамп лично решит судьбу таможенных переговоров после 9 июля

Киев • УНН

 • 359 просмотра

Президент США Дональд Трамп будет лично принимать решение о продлении срока переговоров о пошлинах с торговыми партнерами после 9 июля. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп определит, ведут ли партнеры переговоры добросовестно.

Трамп лично решит судьбу таможенных переговоров после 9 июля

Президент США Дональд Трамп будет лично принимать решение о возможном продлении срока переговоров о пошлинах с торговыми партнерами после 9 июля, что было определено как дедлайн для введения более высоких ставок, инициированных американским лидером. Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире CNBC, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Мы будем действовать в соответствии с волей президента, и именно он определит, ведут ли партнеры переговоры добросовестно. Я не собираюсь предоставлять публично десятипроцентную "поблажку", когда следует довести дело до конца

- сказал Бессент, отвечая на вопрос о вероятности продления дедлайна.

Сейчас Европейский Союз, Япония и другие партнеры подпадают под действие 10% универсального таможенного сбора, который Трамп ввел 9 апреля на 90-дневный "переговорный период". Это стало временной мерой после приостановления действия значительно более высоких пошлин, анонсированных в начале апреля.

Бессент сообщил, что в четверг утром провел встречу со своим европейским коллегой по вопросам торговли. А торговый представитель США Джеймисон Грир "интенсивно будет работать в выходные" с европейскими чиновниками.

Посмотрим, что сможем сделать с Евросоюзом

- добавил он.

Что касается Японии, где после нескольких раундов переговоров пока не достигнуто согласия, Бессент отметил, что внутриполитическая ситуация может усложнять процесс.

Японцы - наши замечательные союзники, но сейчас у них сложная ситуация - 20 июля у них выборы в верхнюю палату парламента, и это, думаю, существенно ограничивает их возможности для заключения соглашения

- пояснил Бессент.

ЕС готов принять 10%-ые "тарифы Трампа", но требует уступок01.07.25, 13:01 • 1527 просмотров

Что касается Вьетнама, Бессент заявил, что соглашение фактически уже "согласовано в принципе". По его словам, 20% тариф, объявленный Трампом, является основным элементом договоренности, и он не будет добавляться к действующему 10% универсальному таможенному сбору.

Напомним

В конце июня Трамп заявил, что названный ранее как крайний срок 9 июля для торговли с ЕС не является фиксированной датой. Он добавил, что "это может быть раньше или позже этой даты, когда более широкие пошлины США будут введены, если соглашения не будет достигнуто".

Мы можем делать все, что захотим. Мы можем продлить его (отсрочку - ред.). Мы можем сделать его короче. Я хотел бы сделать его короче. Я хотел бы просто отправить всем письма: Поздравляю, вы платите 25%

- сказал Трамп.

Дедлайн отменяется? Франция призывает продлить торговые переговоры ЕС-США после 9 июля30.06.25, 04:14 • 3318 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости Мира
Скотт Бессент
Вьетнам
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Япония
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9