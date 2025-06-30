Дедлайн отменяется? Франция призывает продлить торговые переговоры ЕС-США после 9 июля

Министр финансов Франции Эрик Ломбар призвал к продолжению торговых переговоров между ЕС и США после крайнего срока 9 июля для достижения более выгодного торгового соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп установил крайний срок для торговых переговоров, предупреждая, что неудача в достижении соглашения может привести к повышению тарифов США на товары — от автомобилей до фармацевтических препаратов.

Что касается крайнего срока: я хотел бы еще одной отсрочки. Я бы предпочел хорошую сделку 9 июля, чем плохую - сказал Ломбар.

Издание добавляет, что прогресс в переговорах между крупными торговыми партнерами остается под вопросом.

"Европейские чиновники все больше смиряются с тем, что 10% "взаимный" тариф, введенный Вашингтоном в апреле, является базовым для любого соглашения", - цитирует СМИ неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести усиленные пошлины на европейский экспорт до или после 9 июля, ранее установленной целевой даты. Он отметил, что дата не является фиксированной и может быть изменена в зависимости от достижения соглашения.

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