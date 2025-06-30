Дедлайн скасовується? Франція закликає продовжити торгові переговори ЄС-США після 9 липня
Київ • УНН
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликає до продовження переговорів між ЄС та США після крайнього терміну 9 липня для вигіднішої торговельної угоди. Прогрес у переговорах залишається під питанням, а 10% "взаємний" тариф США може стати базовим для будь-якої угоди.
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликав до продовження торговельних переговорів між ЄС та США після крайнього терміну 9 липня, щоб досягти вигіднішої торговельної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для торговельних переговорів, попереджаючи, що невдача в досягненні угоди може призвести до підвищення тарифів США на товари - від автомобілів до фармацевтичних препаратів.
Що стосується крайнього терміну: я хотів би ще однієї відстрочки. Я б віддав перевагу хорошій угоді 9 липня, ніж поганій
Видання додає, що прогрес у переговорах між великими торговельними партнерами залишається під питанням.
"Європейські чиновники все більше змиряються з тим, що 10% "взаємний" тариф, запроваджений Вашингтоном у квітні, є базовим для будь-якої угоди", - цитує ЗМІ неназвані джерела, знайомі з ходом переговорів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести посилені мита на європейський експорт до або після 9 липня, раніше встановленої цільової дати. Він зазначив, що дата не є фіксованою і може бути змінена залежно від досягнення угоди.
Лідери ЄС обговорюють відповідь США щодо мит на тлі закінчення "пільгового" терміну від Трампа26.06.25, 19:00 • 2596 переглядiв