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Дедлайн скасовується? Франція закликає продовжити торгові переговори ЄС-США після 9 липня

Київ • УНН

 • 528 перегляди

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликає до продовження переговорів між ЄС та США після крайнього терміну 9 липня для вигіднішої торговельної угоди. Прогрес у переговорах залишається під питанням, а 10% "взаємний" тариф США може стати базовим для будь-якої угоди.

Дедлайн скасовується? Франція закликає продовжити торгові переговори ЄС-США після 9 липня

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликав до продовження торговельних переговорів між ЄС та США після крайнього терміну 9 липня, щоб досягти вигіднішої торговельної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп встановив крайній термін для торговельних переговорів, попереджаючи, що невдача в досягненні угоди може призвести до підвищення тарифів США на товари - від автомобілів до фармацевтичних препаратів.

Що стосується крайнього терміну: я хотів би ще однієї відстрочки. Я б віддав перевагу хорошій угоді 9 липня, ніж поганій

- сказав Ломбар.

Видання додає, що прогрес у переговорах між великими торговельними партнерами залишається під питанням.

"Європейські чиновники все більше змиряються з тим, що 10% "взаємний" тариф, запроваджений Вашингтоном у квітні, є базовим для будь-якої угоди", - цитує ЗМІ неназвані джерела, знайомі з ходом переговорів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести посилені мита на європейський експорт до або після 9 липня, раніше встановленої цільової дати. Він зазначив, що дата не є фіксованою і може бути змінена залежно від досягнення угоди.

Лідери ЄС обговорюють відповідь США щодо мит на тлі закінчення "пільгового" терміну від Трампа26.06.25, 19:00 • 2596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
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