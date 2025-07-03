Трамп особисто вирішить долю митних переговорів після 9 липня

Президент США Дональд Трамп особисто ухвалюватиме рішення щодо можливого продовження терміну переговорів про мита з торговельними партнерами після 9 липня, що було визначене як дедлайн для впровадження вищих ставок, ініційованих американським лідером. Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в ефірі CNBC, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Ми діятимемо відповідно до волі президента, і саме він визначить, чи ведуть партнери переговори сумлінно. Я не збираюся надавати публічно десятивідсоткову "поблажку", коли слід довести справу до кінця - сказав Бессент, відповідаючи на запитання про ймовірність продовження дедлайну.

Наразі Європейський Союз, Японія та інші партнери підпадають під дію 10% універсального митного збору, який Трамп запровадив 9 квітня на 90-денний "переговорний період". Це стало тимчасовим заходом після призупинення дії значно вищих мит, анонсованих на початку квітня.

Бессент повідомив, що в четвер вранці провів зустріч зі своїм європейським колегою з питань торгівлі. А торговий представник США Джемісон Ґрір "інтенсивно працюватиме у вихідні" з європейськими чиновниками.

Подивимося, що зможемо зробити з Євросоюзом - додав він.

Стосовно Японії, де після кількох раундів переговорів поки що не досягнуто згоди, Бессент зазначив, що внутрішньополітична ситуація може ускладнювати процес.

Японці - наші чудові союзники, але наразі в них складна ситуація - 20 липня у них вибори до верхньої палати парламенту, і це, гадаю, суттєво обмежує їхні можливості для укладення угоди - пояснив Бессент.

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Щодо Вʼєтнаму, Бессент заявив, що угоду фактично вже "узгоджено в принципі". За його словами, 20% тариф, оголошений Трампом, є основним елементом домовленості, і він не буде додаватися до чинного 10% універсального мита.

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У кінці червня Трамп заявив, що названий раніше як крайній термін 9 липня для торгівлі з ЄС не є фіксованою датою. Він додав, що "це може бути раніше чи пізніше цієї дати, коли ширші мита США будуть введені, якщо угоди не буде досягнуто".

Ми можемо робити все, що захочемо. Ми можемо продовжити його (відтермінування - ред.). Ми можемо зробити його коротшим. Я хотів би зробити його коротшим. Я хотів би просто надіслати всім листи: Вітаю, ви платите 25% - сказав Трамп.

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