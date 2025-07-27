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На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Шотландії, щоб укласти торговельну угоду до п'ятничного дедлайну. У разі недосягнення домовленості набудуть чинності 30% тарифи на експорт ЄС до США.

На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США

Після місяців інтенсивних переговорів та човникової дипломатії, доля торговельної угоди між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки тепер значною мірою залежить від президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Видання вказує, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирушить до Шотландії на зустріч із президентом США в неділю, при цьому обидві сторони прагнуть укласти угоду до п'ятничного дедлайну, в іншому випадку мають набути чинності 30% тарифи на експорт ЄС до США.

Інтенсивні переговори на технічному та політичному рівнях тривають. Лідери підведуть підсумки та розглянуть можливості для збалансованого результату, який забезпечить стабільність та передбачуваність для бізнесу та споживачів по обидва боки Атлантики

– цитує ЗМІ речницю фон дер Ляєн Паулу Пінью.

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Автори зазначають, що посадовці ЄС неодноразово попереджали, що доля угоди зрештою залежить від Трампа, що ускладнює прогнозування остаточного результату. Так, Трамп нещодавно вів переговори з Японією та, схоже, змінював деякі остаточні умови на ходу, перш ніж угода була остаточно узгоджена на початку цього тижня.

Умови будь-якої початкової угоди, яка, ймовірно, матиме форму короткої спільної заяви, якщо її буде досягнуто, повинні будуть бути схвалені державами-членами (ЄС- ред.). ... Заява розглядатиметься як крок до більш детальних переговорів

- розповіли виданню неназвані джерела.

За їхніми словами, у випадку недосягнення угоди ЄС буде готовий продовжити використання свого інструменту боротьби з примусом – "потужного торговельного інструменту", який дозволить йому зосередитися на інших сферах, таких як доступ до ринку, а також обмеження на державні контракти.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду з Європейським Союзом становлять "50 на 50, можливо, навіть менше". Він зазначив, що для домовленості Європі доведеться знизити свої тарифи.

Південна Корея та США близькі до підписання торговельної угоди до підвищення мит - Bloomberg25.07.25, 07:49 • 3840 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Японія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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