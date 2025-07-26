Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду між США та Євросоюзом "50 на 50" 25 липня 2025
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду з Європейським Союзом становлять "50 на 50, можливо, навіть менше". Він зазначив, що для домовленості Європі доведеться знизити свої тарифи.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду з Європейським Союзом становлять "50 на 50, можливо, навіть менше". Про це повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.
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Про це він сказав перед вильотом до Шотландії, де заплановано його зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Лідери мають обговорити потенційну трансатлантичну угоду, яка може запобігти новій торговій війні між США та ЄС.
"Щоб домовитись, Європі доведеться знизити свої тарифи", — зазначив Трамп. ЄС, зі свого боку, готовий погодитися на базову ставку тарифів у 15% на більшість товарів, включно з автомобілями, якщо це допоможе уникнути ескалації.
Окрім переговорів, Трамп проведе вихідні на гольф-курорті Turnberry і відкриє нове гольф-поле в Абердинширі, назване на честь його матері.
Нагадаємо
З 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики. Президент Дональд Трамп оголошував про це в соцмережах, розширюючи тарифні обмеження на низку країн.