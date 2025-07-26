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Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение между США и Евросоюзом "50 на 50" 25 июля 2025

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше". Он отметил, что для договоренности Европе придется снизить свои тарифы.

Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение между США и Евросоюзом "50 на 50"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что шансы заключить торговое соглашение с Европейским Союзом составляют "50 на 50, возможно, даже меньше". Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Об этом он сказал перед вылетом в Шотландию, где запланирована его встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры должны обсудить потенциальное трансатлантическое соглашение, которое может предотвратить новую торговую войну между США и ЕС.

"Чтобы договориться, Европе придется снизить свои тарифы", — отметил Трамп. ЕС, со своей стороны, готов согласиться на базовую ставку тарифов в 15% на большинство товаров, включая автомобили, если это поможет избежать эскалации.

Помимо переговоров, Трамп проведет выходные на гольф-курорте Turnberry и откроет новое гольф-поле в Абердиншире, названное в честь его матери.

Напомним

С 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Президент Дональд Трамп объявлял об этом в соцсетях, расширяя тарифные ограничения на ряд стран.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Шотландия
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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