Південна Корея та США близькі до підписання торговельної угоди до підвищення мит - Bloomberg

Південна Корея та США близькі до укладення взаємовигідної торговельної угоди до кінцевого терміну 1 серпня, коли Вашингтон підвищить імпортні мита для низки країн. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

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Зазначається, що напередодні міністр торгівлі США Говард Лутнік та міністр промисловості Південної Кореї Кім Чон Кван обговорили секторальні та взаємні тарифи, при цьому Кім наголосив на необхідності послаблення торговельних бар'єрів. Сторони домовилися зміцнити співпрацю у сфері виробництва та продовжити переговори.

Південна Корея розглядала зустріч як критичну можливість для просування торговельних переговорів та запобігання масштабному підвищенню тарифів до 25%, яким погрожував президент Дональд Трамп. Протягом останніх тижнів Сеул зважував політично чутливі поступки в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та оборона, щоб захистити свою економіку, що залежить від експорту - пише видання.

Вказується, що в рамках ширших переговорів дві країни вивчають можливість створення спільного інвестиційного фонду для спрямування південнокорейського капіталу в проєкти, що базуються в США.

"Сеул готується запропонувати інвестиційні зобов'язання на суму щонайменше 100 мільярдів доларів, які будуть забезпечені шляхом консультацій з основними конгломератами країни", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Раніше цього тижня Японія уклала торговельну угоду зі США, яка включає зниження тарифів на 15% в обмін на підтримку фонду в розмірі 550 мільярдів доларів та зобов'язання щодо стратегічних закупівель у американських постачальників.

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