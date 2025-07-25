Южная Корея и США близки к подписанию торгового соглашения до повышения пошлин - Bloomberg

Южная Корея и США близки к заключению взаимовыгодного торгового соглашения до крайнего срока 1 августа, когда Вашингтон повысит импортные пошлины для ряда стран. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне министр торговли США Говард Лутник и министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Кван обсудили секторальные и взаимные тарифы, при этом Ким подчеркнул необходимость ослабления торговых барьеров. Стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере производства и продолжить переговоры.

Южная Корея рассматривала встречу как критическую возможность для продвижения торговых переговоров и предотвращения масштабного повышения тарифов до 25%, которым угрожал президент Дональд Трамп. В течение последних недель Сеул взвешивал политически чувствительные уступки в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика и оборона, чтобы защитить свою экономику, зависящую от экспорта - пишет издание.

Указывается, что в рамках более широких переговоров две страны изучают возможность создания совместного инвестиционного фонда для направления южнокорейского капитала в проекты, базирующиеся в США.

"Сеул готовится предложить инвестиционные обязательства на сумму не менее 100 миллиардов долларов, которые будут обеспечены путем консультаций с основными конгломератами страны", - говорится в статье.

Напомним

Ранее на этой неделе Япония заключила торговое соглашение с США, которое включает снижение тарифов на 15% в обмен на поддержку фонда в размере 550 миллиардов долларов и обязательства по стратегическим закупкам у американских поставщиков.

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